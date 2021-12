Christian Mbilli veut faire d'une pierre deux coups

Christian Mbilli pourrait faire une pierre deux coups, samedi soir, alors qu’il affronte Ronald Ellis à Harrisburg, en Pennsylvanie.

Dans un premier temps, le protégé d’Eye of the Tiger Management (19-0, 18 K.-O.) tentera de demeurer invaincu chez les professionnels. L'événement sera diffusé en direct sur les ondes de TVA Sports immédiatement après l'émission L’après-Match LNH suivant la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Blues de St. Louis.

Avec une victoire contre Ellis (18-2-2, 12 K.-O.), il pourrait mettre la main sur le titre WBC continental des Amériques des super-moyens. Une ceinture qui lui permettrait d’améliorer son classement mondial.

Mbilli pourrait passer un message important au reste de la division des 168 lb en l’emportant contre un adversaire qui possède une bonne réputation aux États-Unis. En résumé, c’est un combat qu’il ne peut pas échapper s’il souhaite obtenir un combat de championnat du monde dans les prochaines années.

«C’est mon plus grand défi jusqu’à maintenant, a mentionné Christian Mbilli lors d’un entraînement médiatique présenté mardi à l’Académie Marc Ramsay. Ellis est vraiment un adversaire de qualité. Un adversaire qui s’est battu contre d’anciens champions du monde.

«Ce duel est très important pour passer au niveau supérieur. Il faudra s’affirmer.»

Première depuis les JO

La dernière fois qu’il a été impliqué dans un duel aussi important, c’est aux Jeux olympiques de Rio en 2016. En quarts de finale dans la catégorie des poids moyens, il s’était incliné devant le Cubain Arlen Lopez qui avait remporté la médaille d’or par la suite.

Mbilli avait terminé le tournoi à la cinquième place.

«Le circuit olympique, c’est un circuit en équipe. Il y a seulement deux entraîneurs pour 10 boxeurs. Ils n’ont pas vraiment le temps de travailler au niveau individuel.

«Pour mon camp en prévision de celui de samedi, j’étais seul avec mon équipe. On a pu se concentrer sur la stratégie. Aujourd’hui, je crois que je suis mieux outillé qu’à l’époque pour affronter mon défi.»

Une bataille en vue

Mbilli et Ellis aiment bien boxer à courte distance. On peut s’attendre à des échanges musclés entre les deux hommes durant le choc.

«Il a ses qualités et il possède un bon bagage chez les amateurs, a précisé Mbilli. Il boxe bien et il est très rapide. Je pense que j’ai les outils pour le battre.

«On a aussi bien étudié son dernier combat contre Benavidez pour ma préparation.»

Christian Mbilli a une opportunité en or avec ce duel contre Ellis. Il doit la saisir pour continuer de rêver à un combat de championnat. C’est aussi simple que cela.

Thomas Chabot (blessure) et Alexandre Gaumont (problème de matchmaking) ne seront pas sur la carte de samedi à Harrisburg. Tout n’est pas perdu pour Gaumont alors qu’il pourrait remonter sur le ring au mois de janvier dans un gala présenté au Casino de Montréal.

EOTTM a annoncé ses couleurs pour les premiers mois de 2022. Le promoteur Camille Estephan présentera des galas aux dates suivantes au Casino de Montréal : 22 janvier, 19 février et 26 mars.