«Faites jouer les jeunes!» Depuis le début de la saison, on entend sans cesse cette phrase de la part des partisans des Canadiens et des journalistes qui suivent l’équipe.

«Le monde pense que le développement, c’est de faire jouer les jeunes, mais ce n’est pas ça le développement», avertit André Tourigny, qui est bien placé pour parler de virage jeunesse, lui qui dirige une équipe en reconstruction, les Coyotes de l’Arizona.

En entrevue à l’émission de TVA Sports L’après-match LNH, mardi soir, Tourigny a utilisé une intéressante analogie pour illustrer son point.

«Je te donne un exemple : si tu as un gars de 12 ans qui veut être médecin, envoie-le tout de suite à l’université, il va apprendre, il va faire des erreurs et il sera docteur un moment donné. Mais ce n’est pas de même que ça marche. Tu dois d’abord aller au secondaire, au cégep, puis à l’université, et éventuellement tu fais ton internat et tu deviens médecin. Chaque chose en son temps. Si tu essaies de précipiter les choses, tu n’aides pas le développement. C’est la même chose au hockey.»

Mettre un jeune trop tôt dans la gueule du loup est un piège à éviter absolument, selon Tourigny.

«Le monde dit : "fais jouer le jeune". Ok, fais-le échouer à tous les jours. Ça, c’est bon pour la confiance! Ça, ça développe un joueur, ironise-t-il. Voyons, ce n’est pas de même que ça marche!»

«Il faut que le jeune soit dans un niveau où il est capable de bien exécuter, de bien performer. Ça se peut que ce soit dans la Ligue américaine ou dans le junior. Il n’y a rien de plus faux que croire que de le faire jouer dans un niveau supérieur lui permettra de se développer davantage. Il faut qu’il soit dans un niveau où il peut bien réussir. Sinon, ça ne marchera pas son affaire et il va se démotiver.»

Le message est clair?

Voyez l’entrevue complète avec André Tourigny dans la vidéo ci-dessus. Il y est aussi question du congédiement d’Alain Vigneault et des rumeurs au sujet du vétéran attaquant Phil Kessel.