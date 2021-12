Une septième victoire de suite pour les Patriots

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’ont tenté que trois passes, lundi à Buffalo, mais ils ont tout de même vaincu les Bills 14 à 10, pour récolter une septième victoire de suite.

Dans le froid, la neige et des fortes bourrasques de vent, l’entraîneur-chef des visiteurs Bill Belichick a laissé le jeu aérien de côté, puisque son quart-arrière Mac Jones, a seulement lancé le ballon trois fois, trouvant les mains d’un receveur de passes deux fois, pour 19 verges.

L’histoire est toutefois différente pour le jeu au sol des Patriots, qui a fonctionné à plein régime, franchissant 222 verges sur 46 courses. Damien Harris a été le plus productif, avec 111 verges sur 10 portées et un majeur, mais c’est Rhamondre Stevenson qui a été le plus utilisé, lui qui a réalisé 24 sprints, pour 78 verges.

Les conditions météorologiques ont aussi eu raison du jeu aérien des Bills, alors que le pivot Josh Allen n’a complété que la moitié de ses 30 relais, pour 145 verges. Il a aussi trouvé le receveur de passes Gabriel Davis une fois dans la zone des buts.

Le jeu au sol des favoris de la foule a toutefois été moins productif que celui des visiteurs, franchissant 99 verges sur 25 portées.

Avec ce gain, les Patriots (9-4) en profitent pour s’échapper au premier rang de la section Est de l’Association américaine. Ils devancent les Bills (7-5), qui sont au deuxième rang.