Une première que les Oilers auraient voulu éviter

Les Oilers d’Edmonton éprouvent quelques ennuis ces temps-ci, eux qui viennent d’échapper deux rencontres d’affilée pour la première fois en 50 matchs, et leur entraîneur-chef Dave Tippett s’attend certes à de bien meilleures performances de ses hommes.

La formation albertaine a trébuché 4 à 3 devant le Kraken de Seattle, vendredi, puis 5 à 1 face aux Kings de Los Angeles deux jours plus tard. Ainsi, elle a baissé pavillon deux fois de suite, ce qu’elle n’avait pas fait depuis les 13 et 15 mars.

Parmi ceux qui souhaitent se racheter rapidement, il y a Connor McDavid. Même si le joueur surdoué a amassé six points à ses quatre dernières sorties, il a été blanchi dans deux d’entre elles. Dimanche, le numéro 97 a suscité l’attention, mais pas pour sa production offensive. Il a écopé d’une punition majeure pour une mise en échec par-derrière sur Adrian Kempe en troisième période. Chassé de la partie, le capitaine a vu l’adversaire marquer trois fois durant sa pénalité.

«Un peu d’adversité, c’est bon pour nous actuellement, a mentionné Tippett selon des propos rapportés par le quotidien "Edmonton Sun". C’est un signe montrant que nous devons être meilleurs en tant que groupe. On a fait de bonnes choses, mais il faut être nettement supérieur pour constituer une équipe compétitive de haut niveau. Nous allons traverser des hauts et des bas. Ces mauvais moments vous indiquent à quel point vous devez vous améliorer.»

«Ça s’en venait, a-t-il aussi déclaré au sujet de cette séquence infructueuse. On s’en était tiré grâce aux unités spéciales, sauf qu’on n’a pas suffisamment bien joué. Pendant un certain temps, il n’y a pas eu assez de gars ayant bien joué. [...] Trop de gars ne contribuent pas assez pour nous aider. Lorsque les unités spéciales sont à la hauteur ou que votre gardien vole le match, ces défauts passent inaperçus. Il nous faut davantage de la part de notre formation.»

Bien commencer

Si les Oilers, qui affichent 16 victoires en 23 affrontements cette saison, veulent renouer avec le succès, il leur faudra amorcer les rencontres à l’heure prévue. Dans leurs deux récentes défaites, de mauvais départs ont compliqué la tâche.

«C’est difficile à expliquer, a affirmé le défenseur Darnell Nurse. Comme équipe, nous ne voulons pas nous retrouver dans une telle situation en concédant le premier but. Ce n’est pas notre objectif. Le but, c’est de se présenter et de marquer en premier. On doit presser le pas un peu plus et imposer notre jeu aux autres clubs, et non pas le contraire.»

Pour sa part, l’attaquant Ryan Nugent-Hopkins peine à justifier ces faux pas. «Je ne sais pas pourquoi cela arrive. Nous savions à quoi nous attendre de ces gars-là. Ce n’est pas comme si nous étions mal préparés. Cependant, l’adversaire a commencé en force et on n’a pu égaler cela.»

Cinq matchs consécutifs à domicile sont à l’agenda des Oilers, incluant celui de mardi contre le Wild du Minnesota. Le séjour à la maison ne s’annonce pas facile, car des visites des Bruins de Boston, des Hurricanes de la Caroline et des Maple Leafs de Toronto sont notamment prévues.