Therrien s’en doutait bien

Michel Therrien avait un pressentiment en se présentant à l’aréna des Flyers, lundi matin.

Au lendemain d’une cuisante défaite de 7-1 à domicile contre le Lightning, la huitième de suite de son équipe, l’entraîneur adjoint se doutait bien qu’il allait être licencié.

C’est ce qu’a affirmé Michel Bergeron à l’émission JiC après avoir discuté avec Therrien plus tôt dans la journée.

«J’ai parlé à Michel aujourd’hui. Ce matin, en se dirigeant à l’aréna, il savait que quelque chose allait arriver, avec les rumeurs qui circulaient et après s’être fait planter 7-1 à domicile hier.

«Michel est triste de ce qui est arrivé, mais il sait comment ça se passe dans le hockey», a ajouté «Le Tigre».

En tant qu’ex-entraîneur, Bergeron est toujours triste quand un de ses confrères est congédié, mais il l’est encore plus lorsque ce sont des Québécois.

«C’est toujours triste lorsqu’un entraîneur perd son emploi. En plus, ce sont deux Québécois que je connais très bien. J’ai dirigé Alain dans les rangs juniors et j’ai développé une belle complicité avec Michel. J’étais d’ailleurs avec lui la journée où il s’est fait congédier par le Canadien. Ce n’est jamais une journée agréable.»

Bergeron comprend cependant la décision des Flyers puisque «ça prend des résultats et ils n’étaient pas là».

«Alain et Michel sont passés par plusieurs organisations, alors ils savent comment ça se passe. Les équipes sont de moins en moins patientes. Ça prend des résultats et ils n’étaient pas là. Mais ça n’enlève rien aux qualités d’Alain et de Michel. Et à ce que je sache, il y avait quand même une belle complicité avec le directeur général Chuck Fletcher.»

Pauvre Ducharme...

Par ailleurs, depuis l’annonce du congédiement de Vigneault, de nombreux amateurs de hockey ont prédit son retour à la barre des Canadiens, soulignant le fait que c’est Jeff Gorton, le nouveau vice-président des opérations hockey, qui a embauché Vigneault en 2013 alors qu’il était directeur général des Rangers.

Bergeron a cependant tenu à calmer les ardeurs de certains.

«C’est évident que son nom va toujours être sur la table pour revenir à Montréal, mais pauvre Dominique Ducharme, chaque fois qu’un entraîneur devient libre, on l’amène à Montréal. Arrêtez! On vient d’engager une personne pour améliorer le Canadien, alors laissons-lui la chance de le faire et arrêtons de vouloir engager tout le monde.»

Selon lui, les deux hommes de hockey ne sont pas pressés de se trouver du travail ailleurs dans la LNH.

«Attendons un peu. Je pense qu’Alain va prendre le temps de se reposer, Michel aussi. Ils n’attendent pas un coup de téléphone.»