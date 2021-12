Le «projet» Kale Clague

Le défenseur Kale Clague croit être prêt à passer à la «prochaine étape» de sa carrière et a bien l’intention de le faire avec le Canadien de Montréal.

Cette étape, elle constitue à s’établir de façon permanente dans la Ligue nationale de hockey (LNH). L’arrière de 23 ans n’avait pas été en mesure de l’atteindre dans l’organisation des Kings de Los Angeles, l’équipe qui l’a repêché au deuxième tour (51e au total) de l’encan amateur de 2016.

Réclamé au ballottage par le Bleu-Blanc-Rouge samedi dernier, Clague a participé à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, lundi matin.

«Je suis prêt à passer à la prochaine étape et devenir un homme qui évolue à temps plein dans la LNH», a-t-il clamé lors de son premier bain médiatique montréalais.

«Je suis un défenseur qui bouge la rondelle, a ajouté le natif de Regina lorsqu’on lui a demandé de se décrire. Ma plus grande qualité est mon coup de patin. J’ai une bonne vision. J’essaie de remettre la rondelle aux attaquants et je les laisse faire le reste.»

En terrain connu

Chez le Canadien, Clague renoue avec un entraîneur qu’il connaît en Dominique Ducharme. Les deux hommes se sont côtoyés en 2017 et 2018, quand le pilote dirigeait Équipe Canada Junior. Ils ont d’ailleurs remporté l’or ensemble pendant le deuxième séjour du défenseur dans l’uniforme de l’unifolié.

«Nous sommes à l’aise l’un avec l’autre, a dit Clague. Il connaît mon style de jeu. Je pense qu’il est important d’avoir ce type de connexion dans ce type de relation.»

De son côté, l’entraîneur-chef du Tricolore juge que l’arrière gaucher a les atouts pour s’implanter dans sa formation.

«C’est un projet intéressant et il est encore jeune. Il a de bonnes qualités. Il patine bien, a une bonne vision du jeu et bouge bien la rondelle. Il a donc de bons outils. Maintenant, il a une opportunité devant lui. Il doit démontrer qu’il peut contribuer et faire sa place ici.»

Lundi, Clague évoluait au sein de la deuxième unité d’avantage numérique du Canadien.

«C’est dans ce type de situation que je suis à mon meilleur», a exprimé le défenseur.

«Quand la rondelle se trouve sur ma palette, je pense que c’est à ce moment que mon jeu est efficace», a-t-il aussi dit avec confiance.