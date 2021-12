Le plus grand regret de Laurent Dauphin

Laurent Dauphin a une fois de plus été rappelé par les Canadiens, lundi. Malgré la bonne nouvelle, le Québécois veut attendre d'être certain à 100% de jouer avant de célébrer.

C'est ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi.

«Je n'ai pas encore l'assurance que je vais jouer. Ça regarde pour ça, mais je préfère ne pas me prononcer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai travaillé fort à Laval et j'attendais ça. C'était mon but au début de l'année.»

S'il a l'occasion de jouer, l'ancien des Saguenéens de Chicoutimi sait exactement ce qu'il aura à faire pour s'assurer de prolonger son séjour à Montréal.

«Je veux travailler fort et être bon dans ma zone, mais c'est certain que je veux faire des jeux aussi et créer de l'offensive. C'était mon gros regret quand j'ai commencé ma carrière d'être trop simple et de vouloir plaire. Je veux jouer comme à Laval et ne rien changer. Je ne veux avoir aucun regret. Je veux me faire confiance et faire des jeux avec mes coéquipiers.»

Celui qui croit avoir impressionné Jeff Gorton, lors de sa visite à Laval la semaine dernière, estime avoir apporté les ajustements nécessaires à son jeu pour être en mesure de mieux performer cette saison.

«Je vais au filet constamment. J'ai eu plus de chances, cette année, et j'ai été en mesure de capitaliser. Le fait d'être à Laval et de jouer devant ma famille et mes amis, c'est une grosse motivation pour moi. J'aime beaucoup jouer à Laval. C'est un beau milieu, ce n'est donc pas trop difficile de se motiver.»

Dauphin avoue également avoir remarqué une certaine transition lorsque Joël Bouchard a quitté le Rocket pour être remplacé par Jean-François Houle.

«Ça se passe bien. Ils ont une différente approche. Je dirais que Jean-François est plus un entraîneur qui est proche des joueurs et qui communique bien, tandis que Joël ça ne lui dérangeait pas vraiment ce qui se passait dans la chambre. Il fallait juste que tu fasses ton travail et que tu écoutes ce qu'il disait.»

