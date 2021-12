LCF: une altercation entre joueurs et partisans

Le service de police de Toronto enquête sur des interactions qu’auraient eues certains joueurs des Argonauts de Toronto avec des partisans des Tiger-Cats de Hamilton, dimanche, en marge de la finale de la section Est de la Ligue canadienne de football (LCF).

Après la victoire de 27 à 19 des Tiger-Cats au domicile des «Argos», une vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, on peut apercevoir le demi défensif Chris Edwards et le receveur de passes Dejon Brissett avoir une altercation avec des partisans qui portaient les couleurs des visiteurs. Des policiers et des agents de sécurité sont intervenus avant que les choses ne dégénèrent.

Contactée par le réseau Sportsnet, la police de la Ville Reine a affirmé qu’elle n’avait pas plus d’information à offrir sur cette enquête. La LCF a de son côté indiqué qu’elle était au fait de l’incident et qu’elle allait effectuer sa propre enquête.