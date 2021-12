Dossier Price: «Gorton a le beau jeu»

Un vent de changement s’apprête à souffler sur les Canadiens de Montréal avec l’arrivée de Jeff Gorton au poste de vice-président des opérations hockey.

La place d’aucun joueur n’est assurée, même celle du visage de la concession depuis plusieurs années : Carey Price.

Dans le plus récent épisode du balado «Temps d’arrêt», diffusé sur les ondes de QUB Radio, l’animateur Louis Jean et son acolyte, Alex Picard, se questionnent sur la réelle possibilité de voir l’homme masqué du Canadien conclure sa carrière ailleurs. À écouter ici:

«[Gorton] n’a pas dit [Price] est notre gardien de franchise. On va bâtir autour de lui. Il aurait pu, mais il ne l’a pas fait», a d’abord lancé Louis Jean.

Durant son premier bain médiatique à Montréal, Gorton a très peu dévoilé ses plans, mais il n’a pas écarté la possibilité d’une reconstruction.

D’ailleurs, Jean et Picard voient, pour la première fois depuis longtemps, une personne aux commandes qui n’hésiterait pas à réaliser une transaction impliquant l’athlète de 34 ans, eux qui ne croyaient pas Bergevin ou ses prédécesseurs en mesure de faire un tel changement.

«Gorton a le beau jeu»

De plus, Gorton est celui qui n’a pas hésité à délaisser Henrik Lundqvist au profit d’Igor Shesterkin lorsqu’il assurait la reconstruction des Rangers de New York, dans les dernières années.

«Il a le beau jeu. Il arrive ici, il peut s’asseoir avec les vétérans, il peut parler. "Est-ce que tu veux rester ici? Est-ce qu’on peut te trouver une équipe dans laquelle tu peux aller gagner la Coupe Stanley?", a ajouté Picard, au sujet des conversations que Gorton pourrait avoir avec les vétérans de l’équipe. Je pense que dans le cas de Carey, je serais très surpris qu’il veuille demeurer avec le Canadien de Montréal. On sait qu’il a levé sa clause de non-échange pour être disponible pour le repêchage [d’expansion] à Seattle. C’est déjà une indication qu’il serait prêt à aller ailleurs et on s’entend que Carey, il ne lui reste pas une tonne d’années non plus pour gagner.»

Toutefois, Jean et Picard voient quelques embûches sur le chemin de Gorton s’il optait pour un scénario dans lequel Price n’est plus dans les plans de l’organisation montréalaise, dont le contrat du portier. Ce dernier doit toucher 10,5 millions $ par année jusqu’à la fin de la campagne 2025-2026.

«Je pense que Jeff Gorton a assez de contacts à travers la Ligue nationale pour faire un bon échange et avoir beaucoup en retour de Carey Price», a conclu Picard.

Les deux hommes ne se sont pas prononcés à savoir ce que le CH pourrait obtenir en retour de son joueur vedette, mais ils ont soulevé la possibilité de voir une transaction avec les Oilers d’Edmonton, qui ont une lacune évidente au niveau de leurs gardiens.