Deux statistiques ahurissantes concernant Ovechkin

Alexander Ovechkin serait-il en fait Benjamin Button?

Si ce dernier n’était pas un personnage de film, on aurait plusieurs arguments pour défendre cette théorie!

Pour la petite histoire, Button est un homme fictif qui naît à l’âge de 80 ans et qui ne fait que rajeunir au cours de sa vie. Vous comprenez l’allusion à Ovechkin?

À 36 ans, le Russe joue comme lorsqu’il en avait 20... et même mieux! Ouvrez bien vos yeux. Les deux statistiques qui suivent vous renverseront.

1. À l’heure actuelle, «Ovie» marque des buts à un rythme de 65 filets (!) sur une saison de 82 matchs. Il n’a atteint cette marque qu’une seule fois dans sa carrière et c’était... il y a 13 ans, en 2008.

2. En ce lundi soir, le no 8 des Capitals a récolté deux aides contre les Ducks (vous pouvez voir la première en vidéo principale). «Rien de fantastique», serez-vous sûrement portés à dire. Mais attention! Cette prestation porte déjà son total à 22 passes cette saison. Globalement, Ovechkin n’est plus qu’à une seule petite mention d'aide de Leon Draisaitl et du deuxième rang des meilleurs PASSEURS de la Ligue nationale. Vous avez bien lu.

BUT WASHINGTON 3-3 PASSE OVECHKIN -

On connaissait Alex Ovechkin le buteur élite. Le voilà maintenant, en plus de ça, divin metteur en scène. À sa 17e saison dans le circuit Bettman, le Capitals des «Caps» trouve encore le moyen de se réinventer et s’assure d’être dangereux et utile à son équipe de plus d’une façon.

Sa longévité, sa constance et son capacité d’adaptation sont rien de moins que palpitantes.