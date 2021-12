Choix éclairés pour la Ligue Fantasy (semaine du 6 au 12 décembre)

Plusieurs options intéressantes s'offrent à vous cette semaine dans la Ligue Fantasy de TVA Sports.

Lors de cette période de temps, l'Avalanche va disputer quatre matchs. Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen sont donc des choix intéressants.

Comme Cale Makar a raté le match de samedi contre les Sénateurs en raison d'une blessure, il représente un pari risqué. Vous pouvez toutefois vous tourner vers Devon Toews pour le remplacer. Ce dernier produit à un rythme de plus d'un point par match avec une récolte de 13 points en 12 rencontres depuis le début de la saison.

Les Canucks seront également en action à quatre reprises au cours de la semaine. Avec le changement de direction annoncé dimanche, on peut s'attendre à un électrochoc lors des prochains jours. Les sélections de J.T. Miller et de Quinn Hughes pourraient donc s'avérer être payantes.

Si vous voulez être audacieux, vous pouvez opter pour Thatcher Demko devant les filets. Ce dernier compte pour trois points et il est le gardien partant dans la grande majorité des matchs de Vancouver.

Les Ducks ont eux aussi quatre matchs au programme cette semaine. Au rayon des aubaines, il est difficile de trouver mieux que Troy Terry. L'attaquant d'Anaheim a inscrit 25 points en 24 matchs et ne compte que pour un point.

Kevin Shattenkirk, Jamie Drysdale ou même Cam Fowler pourraient vous aider à compléter votre formation à la défense.

