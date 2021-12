Ça va très bien pour Pierre-Luc Dubois

Pendant que les amateurs de hockey québécois sont contraints de regarder les matchs sans signification du Canadien de Montréal, virtuellement éliminé, ailleurs au pays, le public a droit à des affrontements relevés comme ceux des Jets de Winnipeg.

La formation de l’instructeur-chef Paul Maurice présente une fiche intéressante de 12-8-4 cette saison et se trouve dans le trio de tête de la section Centrale. Ayant remporté ses deux derniers duels, elle a notamment doublé les Maple Leafs de Toronto 6 à 3, dimanche, dans une rencontre remplie d’animosité. D’ailleurs, il semble que les nombreux rendez-vous mettant aux prises ces deux équipes de l’éphémère division canadienne mise en place pour la campagne 2020-2021 aient laissé leurs traces. Visiblement, les Leafs et les Jets ne s’aiment pas particulièrement.

Parmi les protagonistes ayant fait parler d’eux sur la glace, il y a Pierre-Luc Dubois. Le Québécois a eu maille à partir avec la vedette Auston Matthews au troisième engagement, les deux hommes s’en tirant chacun avec une punition mineure pour rudesse.

«Il est vraiment un bon joueur dans cette ligue. Il a marqué un beau but et son tir est dévastateur. Maintenant, je ne me présente pas à un match en songeant au moment où je vais me battre; je sais que certains gars, peu importe qui, y pensent. Moi, je veux seulement tenter d’être le meilleur joueur possible pour notre formation. Parfois, ça devient un peu plus rude, mais c’est le hockey. C’est comme cela que ça se joue», a affirmé Dubois au réseau Sportsnet.

Ça va très bien

Aussi, la soirée a été chargée pour Dubois, qui a effectué deux visites au cachot, mais qui a surtout récolté un but et une mention d’aide. Son filet inscrit tôt au premier vingt constituait son 200e point en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il revendique 22 points, dont 12 buts, en 24 parties depuis le début du calendrier régulier.

«Je n'ai pas changé trop de choses, j'ai continué à apprendre et j'ai continué à travailler fort. J'ai eu un gros été d'entraînement et un gros été sur la glace, avait-il dit à l’animateur de TVA Sports Jean-Charles Lajoie la semaine passée. Je me sentais bien au début de la saison et je me sens toujours bien. Quand la confiance est là, tu es prêt quand les gros moments arrivent.»

Voilà donc une excellente nouvelle pour les Jets, qui ont connu un regain de vie en attaque. Grâce entre autres à leur premier trio formé de Dubois, Kyle Connor et Mark Scheifele, ils ont touché la cible 14 fois à leurs deux plus récents matchs.

«Comme je l’ai dit quand nous avions des problèmes, c’était le dernier de mes soucis. Je pense que nous sommes dans une sorte de transition entre ce qui nous a permis de connaître du succès avant et aujourd’hui. On tente de trouver une nouvelle façon de réussir. Ce sera légèrement différent et il faudra un peu de temps pour trouver la chimie, mais ça s’en vient, a expliqué le vétéran Blake Wheeler. En plus de moi-même, on a plusieurs gars pouvant envoyer la rondelle dans le filet et mon travail est de leur refiler le disque. Pour un gars comme moi qui aime bouger aux alentours, c’est un luxe de pouvoir créer les ouvertures pour ces joueurs en sachant qu’ils marqueront.»