Siakam transporte les Raptors

Une performance de 31 points de Pascal Siakam a aidé les Raptors de Toronto à vaincre les Wizards de Washington 102 à 90, dimanche au Scotiabank Arena.

L’athlète de 27 ans a calé 10 de ses 21 tirs et 10 de ses 12 lancers francs, en plus d’ajouter six rebonds et trois passes décisives.

Le Québécois Chris Boucher a été le deuxième meilleur pointeur des favoris de la foule, avec 14 points en 18 min 10 s. Il a été particulièrement efficace, convertissant cinq de ses sept tirs (71,4%).

Du côté des Wizards, Kentavious Caldwell-Pope a été le meilleur, avec 26 points, alors qu’un seul autre de ses coéquipiers a franchi la barre des 10 points, soit Bradley Beal (14).

Les Raptors disputeront un cinquième match de suite à domicile, mercredi, alors que le Thunder d’Oklahoma City sera de passage au nord de la frontière canado-américaine.