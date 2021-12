C’est une autre occasion ratée pour les deux pilotes de l’écurie Aston Martin qui n’ont pas été en mesure de récolter le moindre point à l’issue d’un premier Grand Prix rocambolesque disputé en Arabie saoudite.

Pendant que Lance Stroll ralliait l’arrivée au 11e rang, à un peu plus de 15 secondes de Lando Norris classé dixième (et détenteur du dernier point disponible), son coéquipier Sebastian Vettel, lui, a été contraint à l’abandon après avoir été impliqué dans deux accrochages.

« C’est dommage de ne pas avoir pu obtenir de points, a raconté le pilote québécois à sa sortie de voiture. Nous étions très proches. »

Après s’être élancé de la 18e place au départ, Stroll a pu gagner deux positions à l’issue du premier tour particulièrement animé, marqué par une touchette avec la Williams de George Russell.

Arrêt hâtif

Puis, pendant l’intervention de la voiture de sécurité, au 9e tour, il a été le premier à s’arrêter au puits de ravitaillement. Quelques instants plus tard, la direction de la course forçait l’interruption de la course.

« Ce premier drapeau rouge, a poursuivi Stroll, nous a désavantagés, car on s’est arrêtés très tôt. »

C’était en effet sans savoir qu’un autre drapeau rouge allait être déployé un peu plus tard.

« Bien que les dépassements se soient avérés plus faciles que prévu, a-t-il indiqué, nous manquions de puissance en ligne droite et nous avons perdu la dixième place. J’étais encouragé, car l’équilibre de la voiture était satisfaisant. Terminer 11e était probablement le meilleur résultat possible, mais c’est quand même frustrant... »

« Kimi a détruit ma course »

Vettel, lui, n’a jamais vu le drapeau à damier, après deux collisions dont la dernière avec Kimi Räikkönen signifiera son retrait du Grand Prix au 45e tour.

« J’avais réussi à me maintenir devant les deux Ferrari, même si nous n’avions pas la vitesse espérée, a expliqué le quadruple champion du monde. Puis, Yuki [Tsunoda] m’a percuté à la première chicane, ce qui m’a fait perdre des positions. »

Malgré tout, Vettel a poursuivi son parcours avant de rencontrer Räikkönen, son ancien coéquipier chez Ferrari, sur son passage.

« J’étais sur ma trajectoire de course, a prétendu le vétéran pilote allemand, et il n’y avait pas de place pour deux voitures. Kimi a détruit ma course, il aurait dû ralentir... »

Une saison à oublier

Peu importe la situation, cette fin de semaine a clairement démontré que les monoplaces de l’écurie Aston Martin dirigée par Lawrence Stroll n’étaient plus dans le coup.

La veille en qualifications, Vettel et Stroll n’avaient réalisé que les 17e et 18e chronos les plus rapides respectivement. Seules les monoplaces de la pauvre équipe Haas avaient fait pire.

Pour la première fois de la saison, aucune Aston Martin n’avait d’ailleurs atteint la seconde ronde des qualifications (Q2). Stroll, lui, avait été éliminé dès la première phase pour la quatrième fois à ses cinq derniers Grands Prix.

Heureusement pour lui, il ne reste qu’une seule course [dimanche à Abou Dhabi] pour boucler cette saison misérable.

Et dire que l’an dernier, Aston Martin avait perdu sa quatrième place au classement final des constructeurs à l’issue de la dernière épreuve de la saison au profit de McLaren.

En 2021, elle devra se contenter d’une misérable septième position au tableau cumulatif.

Ce qu’il faut retenir

Accident terrifiant en Formule 2

Le départ de la troisième et dernière épreuve de Formule 2 du week-end, disputée en lever de rideau du Grand Prix d’Arabie saoudite dimanche, a été marqué par un accident terrifiant qui aurait pu avoir des conséquences tragiques. Après avoir été capable de faire décoller sa monoplace à l’extinction des feux rouges, le Français Théo Pourchaire, a été percuté de plein fouet par le Brésilien Enzo Fittipaldi. Malgré la force de l’impact, les deux pilotes s’en sont bien tirés. Cependant, Fittipaldi, dont le grand-père Emerson a remporté deux championnats du monde (1972 et 1974) en F1, souffre d’une fracture à une cheville. La scène n’a pas été sans rappeler la tragédie qui avait coûté la vie à Riccardo Paletti à Montréal en 1982.

Pour la première fois en 47 ans

Deux pilotes à égalité au classement cumulatif du championnat des pilotes de F1 avant la tenue de la dernière épreuve de la saison, comme c’est le cas avec Lewis Hamilton et Max Verstappen, ça ne s’est pas vu depuis la saison 1974 quand Emerson Fittipaldi et Clay Regazzoni se sont présentés au circuit de Watkins Glen, aux États-Unis, au sommet du tableau. Une quatrième place sera suffisante au Brésilien pour remporter le deuxième et dernier titre de sa carrière.

Résultats

21e étape du Championnat du monde de F1

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 308,450 km en 2h,06:15,118 s

2. Max Verstappen (PB/Red Bull-Honda) à 21,825 s

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) à 27,531 s

4. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renaud) à 27,633 s

5. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) à 40,121 s

6. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) à 41,613 s

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 44,475 s

8. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 46,606 s

9. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) à 58,505 s

10. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) à 61,358 s

11. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) à 1:17,212

12. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) à 1:23,249

13. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) à 1 tour

14. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) à 1 tour

15. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) à 1 tour

16. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) à 2 tour

Abandons

Mick Schumacher, accident 9e tour ; George Russell, accident 15e tour ; Nikita Mazepin, accident 15e tour ; Sergio Pérez, accident 15e tour ; Sebastian Vettell, problème mécanique 45e tour.

Meilleur tour en course : Lewis Hamilton 1:30,734 au 47e tour (moyenne 244,962 km/h).

Classement des pilotes

1. Max Verstappen (PB) 369,5 pts

2. Lewis Hamilton (GBR) 369,5

3. Valtteri Bottas (FIN) 218

4. Sergio Pérez (MEX) 190

5. Charles Leclerc (MON) 158

6. Lando Norris (GBR) 154

7. Carlos Sainz Jr (ESP) 149,5

8. Daniel Ricciardo (AUS) 115

9. Pierre Gasly (FRA) 100

10. Fernando Alonso (ESP) 77

11. Esteban Ocon (FRA) 72

12. Sebastian Vettel (ALL) 43

13. Lance Stroll (CAN) 34

14. Yuki Tsunoda (JPN) 20

15. George Russell (GBR) 16

16. Kimi Räikkönen (CAN) 10

17. Nicholas Latifi (CAN) 7

18. Antonio Giovinazzi (ITA) 3

Classement des constructeurs

1. Mercedes 587,5 pts

2. Red Bull Honda 559,5

3. Ferrari 307,5

4. McLaren-Mercedes 269

5. Alpine-Renault 149

6. AlphaTauri-Honda 120

7. Aston Martin-Mercedes 77

8. Williams-Mercedes 23

9. Alfa Romeo Racing-Ferrari 13

10. Haas-Ferrari 0