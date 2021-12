NFL : un bond de 26 millions $ pour le plafond salarial

Il semblerait que les équipes de la NFL pourront dépenser jusqu’à 26 millions $ supplémentaires pour embaucher des joueurs en 2022.

Selon ce qu’a appris le réseau NFL Network dimanche, le circuit Goodell fera passer son plafond salarial de 182,5 à 208,2 millions $ en vue de la prochaine campagne. La ligue devrait en faire l’annonce au courant de la prochaine semaine.

Rappelons que la NFL avait réduit son plafond d’un plus de 15 millions $ entre les saisons 2019 et 2020, et ce, en raison de la pandémie de COVID-19.

Le circuit et le syndicat des joueurs se sont toutefois entendus pour étaler les pertes de revenus liées à la pandémie sur de nombreuses années, ce qui leur permet de revenir à la trajectoire prévue avant la venue du virus concernant le plafond salarial.

La NFL obtiendra également des revenus supplémentaires dès cette saison avec l’ajout d’une 17e partie de la saison régulière et le maintien d’une équipe supplémentaire en éliminatoires.

Toujours selon le NFL Network, il ne serait pas surprenant qu’il y ait aussi une augmentation substantielle du plafond pour la campagne 2023.