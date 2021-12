Les Chiefs de retour au sommet

Les Chiefs de Kansas City semblent avoir définitivement rectifié le tir après un lent début de saison, eux qui ont signé un cinquième gain de suite, dimanche au Arrowhead Stadium, en défaisant les Broncos de Denver 22 à 9.

Les Chiefs (8-4), qui croupissaient au dernier rang de la section Ouest de l’Américaine à un certain point cette saison, trônent maintenant sur celle-ci, en plus de détenir la meilleure fiche dans l’Américaine, à égalité avec les Titans du Tennessee, les Ravens de Baltimore et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Dans le duel du jour, Patrick Mahomes a eu une journée ordinaire selon ses standards, complétant 15 de ses 29 relais pour 184 verges, sans réussir une remise pour un majeur, en plus d’être victime d’une interception. Il a toutefois franchi la ligne des buts adverses à l’aide de ses jambes, sur une course de 10 verges dès la première séquence à l’attaque des siens.

La défensive des Chiefs a pour sa part connu un fort match. Pour un cinquième match consécutif, elle a limité ses adversaires à 17 points ou moins. Juan Thornhill et Daniel Sorensen ont aussi réussi des interceptions aux dépens du pivot des Broncos (6-6) Teddy Bridgewater. Sorensen a d’ailleurs retourné la sienne dans la zone des buts, pour un majeur.

Dans la défaite, le porteur de ballon Javonte Williams a animé l’attaque des siens, parcourant 102 verges sur 23 courses, en plus de mettre les mains sur six autres ballons, pour 79 verges additionnelles, en plus d’inscrire un touché.