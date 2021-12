Un retour au jeu en décembre pour Woods?

Tiger Woods pourrait effectuer un retour dans un événement dès le mois de décembre, plus précisément les 18 et 19 décembre, au Championnat PNC.

Selon le site Golf.com, une personne dans l’entourage de Woods aurait indiqué que le golfeur «ferait des tests dans la prochaine semaine avant de prendre une décision».

L’homme de 45 ans a vécu une terrible année 2021, lui qui a d’abord été impliqué dans un accident de la route le 23 février, subissant du même coup plusieurs fractures ouvertes à une jambe, ainsi que des blessures à un pied et à une cheville qui ont nécessité une opération d’urgence. Le 21 novembre, Woods avait lui-même publié une vidéo le montrant frapper des balles de golf, avec la mention : «Je fais du progrès». Quelques jours plus tard, au Hero World Challenge, un tournoi organisé annuellement par Woods et dont les profits sont versés à sa fondation, il avait laissé sous-entendre qu’un retour à la compétition était peu probable, mais possible, durant une conférence de presse.

«Pour ce qui est de jouer professionnellement sur le circuit de la PGA, je ne sais pas quand ce sera, avait dit Woods. Je vais pouvoir jouer une ronde ici et là. Ça je vais pouvoir le faire.»

Le Championnat PNC est un tournoi lors duquel un professionnel prend le départ avec un coéquipier, généralement un membre de sa famille. En 2020, Woods y avait participé avec son fils Charlie et ils s’étaient emparés de la septième position, sur 20 duos.

Plusieurs détails de cette compétition permettraient à la légende du golf de prendre le départ sans trop forcer et ruiner ses progrès des derniers mois. L’événement permet entre autres l’utilisation d’une voiturette de golf et se déroule seulement sur deux jours, donc 36 trous au lieu des 72 habituels. De plus, un duo peut choisir la balle de son choix à la suite d’un coup de départ, ce qui permettrait à Woods d’éviter d’en effectuer si son fils met les siens dans l’allée.