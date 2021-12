Retour en force des 49ers

Les 49ers ne sont clairement pas sortis du bois avec un calendrier de fin de saison qui ne s’annonce pas de tout repos, mais le simple fait qu’ils soient revenus dans la discussion pour une possible place en éliminatoires semblait impensable il y a un mois.

À ce moment de la saison, les Niners venaient d’être battus aisément par les Cardinals. Ils tombaient avec une fiche de trois victoires et cinq revers, tandis que les Rams les devançaient confortablement au deuxième rang de la division Ouest avec un dossier de 7-1.

On ne le dira jamais assez : comme les choses changent rapidement dans la NFL! Aujourd’hui, les 49ers ne sont plus qu’à un match des Rams pour le deuxième rang de la division et leur victoire contre eux à la semaine 10 se veut un atout dans leur manche.

À leurs trois derniers matchs, les hommes de Kyle Shanahan ont marqué 31, 30 et 34 points en revenant à la base.

Course à l’avant-plan

Les succès récents des Niners n’ont rien de bien mystérieux. Ils jouent un style physique en misant sur le jeu au sol, tandis que le quart-arrière Jimmy Garoppolo ne fait que gérer la parade et mettre la table. Le jeu au sol et la défensive s’occupent de concocter le plat de résistance.

Dans leur victoire surprise face aux Rams, qui a permis de débuter leur actuelle série de succès, les 49ers ont opté pour 44 courses et seulement 20 passes.

Face aux Jaguars, le ratio a été plutôt similaire avec 42 courses pour 24 passes. Contre les Vikings, les 39 courses ont été encore une fois bien supérieures aux 22 passes.

Les trois efforts terrestres ont produit successivement 156 verges au sol, puis 171 et 208.

C’est simple, quand les 49ers arrivent à établir le jeu au sol et qu’ils s’y collent, ils deviennent dominants. Cette saison, cinq de leurs six victoires ont été enregistrées lorsqu’ils se tournent plus vers la course que la passe.

Le porteur recrue Elijah Mitchell, un étonnant choix de sixième tour, génère 86,6 verges au sol par rencontre. Sa moyenne de verges par match le positionne au quatrième rang parmi les porteurs.

Pas une route facile

Malgré le retournement de situation à San Francisco, c’est encore loin d’être dans la poche pour une place en séries. Parmi leurs adversaires à venir d’ici la fin du calendrier régulier, les Seahawks ont leur numéro depuis longtemps, les Bengals jouent de l’excellent football, tandis qu’il ne faut pas décompter les Titans et les Rams.

Trois de ces équipes (Bengals, Titans et Rams) sont dans le top 10 contre la course et l’attaque sera privée, au moins cette semaine et peut-être plus longuement, de l’incroyable Deebo Samuel, qui commande énormément d’attention adverse. C’est là que le quart-arrière Jimmy Garoppolo devra en faire plus. Et c’est là qu’il y a lieu de douter.

Présentement, c’est vrai qu’il ne commet pas de bourdes, mais s’il se retrouve dans un contexte où il doit transporter l’attaque, c’est loin d’être acquis. Kyle Shanahan le sait fort bien et c’est pourquoi il a redonné une identité plus physique à son offensive plutôt que de s’entêter à faire fonctionner le jeu aérien à plein régime.

Les espoirs des 49ers de rebondir en séries après un an d’absence sont légitimes, même si la route sera ardue.

À plus long terme, Shanahan ne peut que prier pour que son jeune projet, Trey Lance, devienne enfin l’élu pour porter sa vision offensive à un autre niveau. Parce que Jimmy G, lui, demeurera ce qu’il est. Un quart-arrière correct, sans plus.