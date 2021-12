MLS: le Real Salt Lake peut-il causer la surprise?

Le Real Salt Lake et les Timbers de Portland s'affronteront, samedi, dans la première demi-finale des éliminatoires de la MLS.

La rencontre sera présentée à TVA Sports 2 dès 18h30.

Si la présence des Timbers (4e, 55 points) n’est pas tout à fait surprenante sauf pour le contexte, celle du Real (7e, 48 points) a de quoi étonner.

Les Timbers ont d’abord disposé du Minnesota United FC en première ronde pour ensuite défaire les champions de l’Ouest, les Rapids du Colorado, sur un but de Larrys Mabiala marqué à la 90e minute.

Ce moment heureux a toutefois été terni par une bulle au cerveau de Dairon Asprilla, qui a reçu un carton rouge pour conduite violente en toute fin de match. Le Colombien est le second marqueur des Timbers avec 10 buts en saison régulière.

De plus, la présence de l’excellent milieu de terrain Sebastian Blanco (7 b, 7 p) est loin d’être garantie en raison d’une blessure à la cuisse.

Cendrillon

Dans l’autre camp, on a l’équipe Cendrillon des présentes séries, le Real Salt Lake.

L’équipe de l’Utah a causé une première surprise en allant battre les Sounders à Seattle, au premier tour, tout ça après six rondes de tirs au but et sans avoir décoché le moindre tir dans les 120 minutes précédentes.

Puis, Salt Lake a remis ça en revenant de l’arrière à Kansas City, marquant à la 72e minute, puis dans les arrêts de jeu (90+1).

Qui plus est, Salt Lake devrait retrouver son capitaine et second marqueur (11 buts), Albert Rusnak, qui a raté le début des séries en raison de la COVID-19.