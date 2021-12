Le grand déblocage des Jets?

Les Jets de Winnipeg espèrent bien que leur performance de huit buts contre les Devils du New Jersey, vendredi au Canada Life Centre, sera la clé qui leur permettra de déverrouiller leur plein potentiel offensif.

Avant ce festival offensif de 8 à 4, la formation du Manitoba n’avait trouvé le fond du filet que 60 fois en 22 matchs, ce qui les plaçait profondément dans le deuxième tiers des équipes de la Ligue nationale avec le plus de buts marqués.

Les Jets ne traversaient pas non plus leur séquence la plus heureuse, eux qui avaient seulement gagné une fois en sept matchs (1-5-1) avant le gain contre les Devils.

«Nous avons traversé une séquence difficile, de dire Scheifele, dont les propos ont été repris par le site du circuit Bettman au terme du match. Mais quand tu fais les bonnes choses encore et encore, que tu effectues les jeux simples, des bonnes choses vont arriver. Ce soir [vendredi] en est un parfait exemple.»

Celui qui a appris à se faire haïr par les amateurs du Canadien de Montréal lors des dernières séries éliminatoires, pour son geste dangereux à l’endroit de Jake Evans, a d’ailleurs été la bougie d’allumage des Jets, lui qui a fait scintiller la lumière rouge une fois lors de chaque période pour compléter un tour du chapeau, en plus d’ajouter une mention d’aide à sa fiche.

Tout n’a toutefois pas été rose pour les hommes de l’entraîneur-chef Paul Maurice, qui ont laissé leurs adversaires revenir de l’arrière après s’être rapidement offert une avance de 3 à 0. Les Devils ont même eu les devants 4 à 3 pour un peu plus de neuf minutes, en deuxième période.

«Après avoir fait 3 à 0, nous avons arrêté de jouer et nous leur avons donné du temps et de l’espace pour manœuvrer, a expliqué Nikolaj Ehlers. C’est une jeune équipe talentueuse et elle va en profiter pour réussir des jeux. En tant qu’équipe, c’est une chose que nous allons devoir changer pour ne pas que ça se répète.»

Les Jets ne pourront en effet pas se permettre un relâchement durant leur prochain match, alors que les Maple Leafs de Toronto seront de passage au Manitoba, dimanche. Il s’agira d’ailleurs du 1000e match en carrière du capitaine Blake Wheeler.