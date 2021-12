Kent Hughes n’a pas été contacté par le CH

Lié par la rumeur au poste vacant de directeur général des Canadiens, l’agent de joueur Kent Hughes a affirmé ne pas avoir été contacté par l’équipe, samedi soir.

C’est du moins ce que rapportait notre collègue Renaud Lavoie, en soirée.

Voyez ses explications à «l’Après-match» en vidéo principale.

Hughes, selon notre collègue Louis Jean et le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman, ferait partie des candidats considérés par l’organisation montréalaise. En plus de bien connaître le nouveau V-P des opérations hockey, Jeff Gorton, Hughes est Montréalais et bilingue.

Ce dernier a toutefois indiqué qu’il n’avait encore tenu aucune discussion à ce sujet.

«Je ne contrôle pas les spéculations, a-t-il mentionné. Je n’ai parlé à personne du poste de DG.»

Lors de son premier point de presse avec les médias montréalais, vendredi, Gorton avait laissé entendre qu’un agent de joueurs pourrait être nommé au poste de DG de l’équipe, ce qui avait immédiatement généré beaucoup de spéculations.

Hughes a plusieurs clients québécois évoluant dans la LNH, dont Patrice Bergeron et Kristopher Letang.