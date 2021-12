Jeff Gorton dévoile le plan pour Carey Price

En entrevue avec Renaud Lavoie, samedi, Jeff Gorton a dévoilé une partie du plan qu'il avait en tête pour Carey Price.

Le nouveau vice-président des opérations hockey des Canadiens a l'intention d'avoir des discussions avec son gardien ainsi qu'avec plusieurs autres vétérans afin d'en savoir plus sur leur futur avec l'équipe.

«L'organisation veut prendre son temps avec Carey. Il sera de retour lorsque le moment sera approprié. On va continuer de travailler avec lui et de lui parler. Je lui ai parlé et je vais continuer de le faire comme je veux le faire avec plusieurs joueurs pour voir ce qui va se passer dans le futur. Mais maintenant, je veux commencer par regarder l'équipe jouer pour me faire une idée.»

Gorton a également déclaré qu'un comité allait être formé pour trouver le prochain directeur général, un peu comme ça avait été le cas lors de l'embauche de Marc Bergevin en 2012.

«Je crois que Geoff Molson a parlé de faire un comité. Je crois que ça pourrait m'aider puisque je ne connais pas tous les candidats très bien. On va travailler ensemble pour trouver la bonne personne. Le comité sera sensible au marché de Montréal.»

L'ancien dirigeant des Bruins et des Rangers tenait aussi à remercier les partisans pour le bel accueil. Il est maintenant au travail afin d'aider les Canadiens.

«Je suis bien heureux d'être de retour après sept mois sans travailler pour une équipe. Le téléphone sonne beaucoup. Les gens dans le monde du hockey veulent savoir ce qui se passe et vers où on s'en va. Je suis bien heureux d'être à Montréal. La réaction des partisans a été bonne envers moi. Si tu veux travailler dans le hockey, tu veux être à Montréal.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.