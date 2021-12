«J’ai passé quelques nuits sans dormir»

Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa Pierre Dorion avait déclaré que la «reconstruction était terminée» et que c’était «le temps de gagner» avant le début du camp d’entraînement des siens. Il a été contraint de faire son mea culpa, samedi.

Force est d’admettre que la formation ottavienne n’est pas près de gagner, mais elle est aussi loin de se battre pour une place en séries éliminatoires, elle qui croupissait au dernier rang de la Ligue nationale en vertu d’une fiche de 5-15-1, bon pour 11 points en 21 matchs, avant leur duel du jour contre l’Avalanche du Colorado.

«Parfois, l’excitation qui accompagne une nouvelle saison prend le dessus, a affirmé Dorion, dont les propos ont été repris par le Ottawa Sun. Ce que j’aurais probablement dû dire, c’est : "Toutes les pièces pour notre reconstruction sont dans l’organisation."»

Les Sénateurs ont d’ailleurs mis fin à une gênante séquence de six défaites consécutives, jeudi, en venant à bout des Hurricanes de la Caroline 3 à 2.

«Je ne mentirai pas. J’ai passé quelques nuits sans trouver le sommeil, a avoué Dorion. Je n’ai pas aimé cette séquence de notre équipe, mais ce n’est pas en raison d’un manque d’efforts. Les joueurs donnent tout ce qu’ils ont, mais parfois, ils ne jouent pas à leur plein potentiel et ils le savent.»

Ce difficile début de saison peut aussi être attribué à la COVID-19, qui a affecté plusieurs joueurs des Sénateurs, en plus de forcer la Ligue nationale a reporté trois des matchs des hommes de l’entraîneur-chef D.J. Smith.

«Gagner cinq matchs sur 21 n’est pas exactement ce qu’on voulait, a ajouté Dorion. Ce n’est pas ce que nous avions envisagé, particulièrement après la façon dont nous avons conclu la dernière campagne.»

En effet, les Sénateurs avaient démontré de belles choses en gagnant 10 de leurs 14 derniers matchs en 2020-2021.

«Nous devons retrouver les habitudes qui ont fait de nous une équipe gagnante. Nous avons eu quelques décisions drastiques à prendre, mais nous pensons que cette équipe peut retrouver le niveau de jeu auquel on s’attendait.»

Parmi les décisions drastiques des derniers jours, Dorion a relégué le gardien Matt Murray aux Senators de Belleville, dans la Ligue américaine, et ce, même si le portier écoule seulement la deuxième saison d’un contrat de quatre ans qui lui rapporte 6,25 millions $ en moyenne par campagne.

Le directeur général a d’ailleurs ajouté que l’homme masqué serait de retour dans le circuit Bettman cette saison. Murray a maintenu une piètre fiche de 0-5-0 en 2021-2022, en plus d’une moyenne de buts alloués de 3,26 et un taux d’efficacité de ,890.

Dorion assure toutefois qu’il ne compromettra pas le succès à long terme de son équipe en effectuant un échange pouvant l’aider à court terme.

«Je ne nommerai pas de noms, mais plusieurs joueurs ont sous-performé cette année en comparaison avec leur deuxième moitié de saison l’année dernière. Les joueurs doivent lever leur jeu d’un cran, les entraîneurs doivent en donner plus, le directeur général et la direction doivent en donner plus aussi, a mentionné Dorion. Nous devons tous être meilleurs.»