CH: un pari intrigant concernant le prochain DG

La conférence de presse de Jeff Gorton influencera certainement les décisions des parieurs quant à l’identité du prochain directeur général des Canadiens de Montréal.

Lors de l’émission «Gages tu?», vendredi à TVA Sports, Stéphane Gonzalez regrettait un peu d’avoir arrêté son choix sur Martin Madden fils.

«Avec ce que j’ai entendu de la part de Gorton vendredi, je suis moins sûr de mon choix. J’opterais même pour le choix "tout autre candidat", parce qu’il nous a suggéré de penser à un candidat qu’on ne connaît pas.

«Il a dit : "Think outside the box." Il a parlé d’agents, il a parlé de joueurs. Je trouve que la liste est courte et il y a des candidats qui s’éliminent un peu à travers les journées, entre autres Martin Brodeur.»

Actuellement, l’option «tout autre candidat» peut vous rapporter six fois votre mise sur Mise-o-jeu.

Maxime Van Houtte et Patric Laprade se sont également mouillés lors du segment. Voyez leur choix dans la vidéo ci-dessus.