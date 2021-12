CH: encore un rendez-vous manqué

Publié aujourd'hui à 07h40

Mis à jouraujourd'hui à 07h40

Vous croyez toujours que Patrick Roy sera nommé directeur général du Canadien ? Un tattoo de licorne dans le front, ça vous tente ?

Jeff Gorton, le nouveau shérif, a parlé aux médias hier matin. Un trente minutes des plus enrichissant. Ce serait facile de conclure que tout est génial et que le CH sera remis sur le chemin de la terre promise grâce à Gorton. Sur le principe de ses compétences, je suis même prêt à le croire.

Mais la compétence seule ne peut être considérée. Même pas moi qui le dis. Geoff Molson a été catégorique sur l’unicité de Montréal. Sur comment il faut ici penser autrement. À rebours, c’était le plus important mensonge pieux de son point de presse du début de semaine. Dire qu’ici ce n’est pas pareil et qu’il faut agir en conséquence... et nommer un (vice) président opérations hockey américain, unilingue, anglophone. Comme on le ferait sans réfléchir à Boston, New York ou Columbus.

Au diable la réconciliation

Ce n’est pas du mépris. Ce n’est pas de l’incompétence. Mais c’est une remarquable façon de faire échec au vrai projet de réconciliation du club avec le meilleur gardien de but de l’histoire. Pas une réconciliation autour d’un casseau de frites et d’une table de hockey. Pas même une réconciliation au centre de la glace du temple en levée de chandail au plafond. La vraie réconciliation. Celle qui verrait Geoff Molson remettre les clés de l’édifice à Patrick. Celle qui montrerait l’actionnaire de contrôle admiratif devant une légende du club, l’envoyé désigné à la poursuite de la 25e conquête.

Désolé, Patrick

Molson sait très bien que Roy ne jouera pas les seconds violons sous Gorton. Le propos du nouveau boss envers Patrick était d’ailleurs clair. Si Roy le veut encore, il sera rencontré. On ne va pas blasphémer au point de ne pas perdre quelques heures en sa compagnie. Au final, les chances qu’on lui confie les guides de l’équipe sont nulles. Même si Gorton a dit avec conviction ne pas avoir peur d’aucun candidat. Si tu ne nommes pas un gars, t’as pas besoin de mesurer ta peur...

Le téléphone va sonner

Autre détail, tout sauf anodin. L’agenda de Gorton. S’il avait à miser sur le délai pour confirmer son choix, il miserait sur après les Fêtes... Ça nous amène au 10 janvier avant de redemander comment va le processus. Fort possiblement fin janvier avant un nouveau point de presse de présentation.

Une équipe en déroute comme le Canadien est très sollicitée à ce stade-ci de la saison. Les directeurs généraux ailleurs dans la ligue veulent s’assurer d’une belle négociation afin d’acquérir un bon vétéran pour entrer en séries et y faire du dommage... Jeff Gorton va gérer le trafic d’appels pour au moins six semaines, probablement huit. C’est son numéro qui sera machinalement composé par un décideur d’une autre équipe qui voudra acquérir Price, ou Chiarot, ou Petry, ou tout autre...

Territoire marqué

Autrement dit, Gorton aura marqué son territoire bien avant de nous présenter celui qui assurera la portion francophone des adresses à la nation. Ce n’est pas du mépris. Ce n’est pas de l’incompétence.

C’est un autre rendez-vous historique raté avec Patrick Roy, qui aurait été un formidable candidat afin de reconstruire en entier le département hockey du Canadien. Sans aucun vice. Juste comme président.

Coup de coeur

À Dominique Ducharme. Le Canadien brûle sous nos yeux un excellent jeune entraîneur. Un gars de la nouvelle vague désormais esseulé, cloué au pilori. Dominique méritait un meilleur sort, plus de support et de considération. Hélas, je crains qu’il devra reconstruire sa confiance et la suite de sa carrière depuis le bas de l’échelle. J’y reviens plus à fond sous peu...

Coup de gueule

À Geoff Molson. J’aimerais beaucoup apprendre à mieux connaître le patron du CH. Faire l’effort de comprendre ses motivations et ses ambitions. Hélas, il demeure peu enclin à tenir ce type de rencontres. Pas que Paul Wilson n’a pas essayé en vain. D’ici le changement promis dans les relations avec les médias, je déplore les actions du patron, faute d’explications détaillées.

Un p'tit 2 sur...

Mon ratio de réussite à cette rubrique est tellement mauvais que je mise aujourd’hui sur une victoire des Falcons d’Atlanta demain contre les Buccaneers de Tampa Bay. Pourtant, je déteste les Falcons à m’en confesser et je voue un culte à Tom Brady. Mais j’en suis à me moquer de moi-même. Tenez-vous-le pour dit, je ne suis pas une référence dans cette rubrique.