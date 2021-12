Victor Hedman : joueur par excellence dans la LNH?

L’importance d’avoir un bon défenseur numéro 1 pourrait difficilement être mieux illustrée que par la situation de Victor Hedman chez le Lightning de Tampa Bay.

Avec le nom des joueurs vedettes comme Nikita Kucherov et Brayden Point sur la liste des blessés à long terme, en plus de la perte de Yanni Gourde, Barclay Goodrow et Blake Coleman au cours de l’été, la formation championne en titre de la coupe Stanley aurait pu s’attendre à une fiche bien plus désastreuse que celle de 13-5-4 qu’elle montre actuellement.

Hedman, lui, a déjà récolté 22 points, dont cinq filets, cette saison, en plus de jouer une moyenne de 25 min 20 s par rencontre. Seul Aaron Ekblad, des Panthers de la Floride, a une meilleure production offensive que lui (23).

«Je veux être un défenseur qui joue sur 200 pieds, a mentionné Hedman, au site sportif The Athletic, vendredi. Il y a eu des hauts et des bas cette année, mais au final, je suis un joueur d’équipe. Je ferai tout ce qu’il faut pour nous aider à gagner des parties de hockey. Nous sommes toujours à la recherche de notre rythme, mais nous avons joué beaucoup de hockey dernièrement et je crois que ça va de mieux en mieux.»

Défenseur d’exception

Dès qu’il a été repêché a l’encan amateur de 2009, deuxième au total par le Lightning, Hedman a été identifié comme un défenseur de franchise. Il est utilisé à toutes les sauces et avec ce genre de talent vient généralement beaucoup d’attentes.

«Quand vous jouez au-dessus de 25 minutes par match à une position très difficile qui vous impose toutes sortes de situations, vous êtes sous le microscope, a pour sa part expliqué l’entraineur-chef de l’équipe Jon Cooper. Nous dépendons de lui à plusieurs moments. La plupart du temps, c’est positif, mais des fois, ça ne marche pas. C’est simplement la réalité.»

L’arrière de 6 pi et 6 po n’a pas déçu depuis son entrée dans le circuit Bettman, comme peuvent en témoigner ses deux coupes Stanley, son trophée Norris (meilleur défenseur) et son trophée Conn Smythe (joueur le plus utile en séries). C’est parfois difficile de rester les deux pieds sur terre devant autant de reconnaissance.

«Quand on entend son nom dans les discussions pour le trophée Norris année après année, la pression peut être difficile à gérer, a poursuivi Cooper. Ça impose des standards démesurés qui ne laissent pas place à l’erreur. Cependant, tout le monde en fait, des erreurs, et notre travail est de guider les joueurs à travers celles-ci.»