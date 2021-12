Un nouveau départ pour Malcolm Subban

Le gardien de but Malcolm Subban aura peut-être la meilleure occasion de sa carrière de faire ses preuves, lui qui a été échangé aux Sabres de Buffalo, jeudi.

L’organisation qui est allée le pêcher chez les Blackhawks de Chicago a peu de portiers fiables et Subban apporte un certain bagage d’expérience au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui a pris part à 82 duels.

Âgé de 32 ans, Aaron Dell possède bel et bien 120 matchs de vécu dans le circuit Bettman, principalement à titre d’auxiliaire chez les Sharks de San Jose. Ukko-Pekka Luukkonen a toutefois seulement 22 ans et a joué quatre affrontements en 2021-2022. Craig Anderson et Dustin Tokarski, qui ont entamé 19 parties des Sabres à eux deux cette année, sont sur la liste des blessés.

À Chicago, Subban évoluait au troisième échelon derrière un tandem composé de Marc-André Fleury et Kevin Lankinen. À Buffalo, c’est probablement la fois de sa carrière où les portes sont le plus ouvertes pour lui.

«Quand j’ai été rétrogradé [après le camp d'entraînement], j’étais évidemment déçu, a indiqué Subban, à la chaine de télévision de l’Illinois WQRF-TV, au mois de novembre. C’est probablement l’été où j’ai travaillé le plus fort. Je voulais arriver et avoir la chance de me prouver, alors ça a été difficile de me faire renvoyer dans la Ligue américaine. En même temps, on se rend compte qu’on est payé pour effectuer un boulot.»

L’homme masqué soufflera ses 28 bougies le 21 décembre et doit garder en tête son but ultime, celui de jouer régulièrement dans la meilleure ligue de hockey au monde, et continuer à appliquer les efforts nécessaires pour l’atteindre.

«[L’entraineur des gardiens des des IceHogs Peter Aubry] et moi avons travaillé sur plusieurs choses ici, à Rockford. Ça m’a aidé et mon jeu s’est amélioré. C’est sur quoi on se concentre.»

Depuis le début de sa carrière partagée entre les Bruins de Boston, les Golden Knights de Vegas et les Blackhawks, Subban a récolté un dossier de 36-31-8 et signé trois blanchissages.