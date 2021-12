Nouveau chapitre dans la rivalité Doughty-Tkachuk

Drew Doughty et Matthew Tkachuk se sont encore une fois sâli le bout du nez dans ce qui devient une des rivalités entre joueurs des plus excitantes.

Tkachuk, avec son charme habituel, n'y est pas allé de main morte envers Cal Petersen sur un jeu anodin en fin de première, ce à quoi a riposté Doughty avec quelques coups, provoquant l'escarmouche. Seul le joueur des Flames a été chassé sur la séquence.

Tkachuk et les siens ont toutefois eu le dernier mot, alors que le jeune américain a inscrit le but gagnant. Ils quittent le Staples Center avec 2 points, et au sommet de la division Pacifique.

Blackhawks (4) c. Capitals (3) - Tirs de barrage

Blues (2) c. Lightning (4)

Sabres (4) c. Panthers (7)

Sénateurs (3) c. Hurricanes (2)

Blue Jackets (2) c. Stars (3)

Devils (2) c. Wild (5)

Sharks (2) c. Islanders (1) - Prolongation

Bruins (2) c. Predators (0)