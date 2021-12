Les Argonauts plongés dans la tourmente

Le quart-arrière des Argonauts de Toronto McLeod Bethel-Thompson a plongé son équipe dans l’embarras, jeudi soir, en ne respectant pas le protocole de la COVID-19 de la Ligue canadienne de football (LCF).

Ayant alors assisté à un match des Raptors au Scotiabank Arena, Bethel-Thompson a ainsi créé la controverse à l’aube de la finale de l’Est prévue contre les Tiger-Cats de Hamilton, ce dimanche, à Toronto. Sa présence pour cette rencontre devient par ailleurs conditionnelle à des tests à effectuer.

La LCF a ainsi réagi à la situation, vendredi, déterminant que Bethel-Thompson avait commis «une violation flagrante des protocoles».

Bethel-Thompson a donc été contraint de quitter l’installation des Argonauts vendredi matin pour retourner chez lui. Le quart-arrière doit par ailleurs se mettre en quarantaine, chez lui, pendant deux jours et deux nuits.

Exclu des entraînements

Comme façon de se préparer pour un match important, il y a mieux...

«Il ne peut pas assister aux réunions d’équipe en personne ou participer aux entraînements de son équipe aujourd’hui (vendredi) et demain (samedi)», a par ailleurs statué la LCF, précisant que Bethel-Thompson peut néanmoins communiquer avec son équipe par voie électronique et assister à des réunions virtuelles.

«Il peut s’entraîner seul et par lui-même, mais pas dans les installations de l’équipe», a insisté la ligue, à propos des journées de vendredi et samedi.

Des tests à subir...

En plus d’un test PCR effectué au lendemain de sa gaffe, Bethel-Thompson devra subir un autre test du genre, samedi, de même qu’un test rapide d'antigène le jour du match.

«Si tous les tests donnent des résultats négatifs et que la preuve des tests négatifs est fournie au bureau de la Ligue, Bethel-Thompson pourra alors rejoindre son équipe et jouer le dimanche 5 décembre», a-t-on ajouté.

- La LCF a également été informée que quatre autres joueurs des Argonauts, soit Dexter McCoil, Charleston Hughes, Levi Novel et Jeff Richards, ont également assisté au match des Raptors. Ils sont désormais soumis aux mêmes exigences de quarantaine et de tests que Bethel-Thompson.