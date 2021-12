Les 10 travaux de Maciocia

Les Alouettes amorcent leur saison morte plus tôt qu’ils ne l’auraient souhaité. Le directeur général, Danny Maciocia, est déjà en train de jeter les bases de son équipe en prévision de la saison 2022.

Lors du bilan, le Québécois a mentionné que le noyau de son équipe était solide. Malgré cette affirmation, les Alouettes ont terminé avec une fiche décevante de 7-7, en plus de se faire éliminer au premier tour.

Maciocia doit donc refaire ses devoirs dans les prochaines semaines. Voici les tâches qui l’attendent :

1. Bien analyser le travail de ses entraîneurs

Maciocia a un bon travail d’évaluation à faire à ce niveau. Il aura la chance de mettre ses hommes de confiance en place pour la première fois. Les dossiers de Khari Jones et de Mickey Donovan seront intéressants à surveiller. Le premier en raison du rendement global de l’équipe et l’autre en raison de la saison difficile des unités spéciales.

2. Choisir entre Adams Jr et Harris

La situation des quarts-arrières est intéressante. Maciocia devra trancher entre Vernon Adams Jr et Trevor Harris. À moins d’une surprise, il ne pourra pas garder les deux. Deux quarts aux styles différents. Adams Jr et Harris ont chacun connu des hauts et des bas comme partants.

3. Trouver un retourneur fiable

Mario Alford est excellent sur les retours de bottés. Il l’a prouvé... quand il a pu jouer. Son retrait de la formation a forcé les Alouettes à utiliser une kyrielle de joueurs différents pour le remplacer. Si Alford revient, il faudra lui trouver un réserviste de qualité.

4. Continuer d’améliorer le contenu canadien

En 2021, les Alouettes avaient le luxe de compter sur deux joueurs canadiens qui ont été dominants. David Ménard et Chris Ackie ont connu d’excellentes saisons. C’est un pas en avant. Maciocia a pris le pari d’embaucher plusieurs Québécois en 2021 et il doit continuer d’aller dans cette direction.

5. Tenter de conserver la ligne défensive intacte

Nick Usher et David Ménard sont parmi les cinq joueurs de cette position qui deviendront autonomes. Le retour des deux serait une bonne nouvelle. Il y a aussi Michael Wakefield qui pourrait partir vers d’autres cieux, mais son indiscipline a fait mal à l’occasion.

6. Ramener le duo Lewis-Wieneke

Eugene Lewis et Jake Wieneke ont été les pièces maîtresses de l’attaque depuis deux saisons. Pour que les Alouettes poursuivent leur progression, il faudrait que les deux reviennent avec l’équipe en 2022.

7. Consolider la relève de Washington

Ce ne fut pas une année facile pour Tony Washington. En raison de ses nombreuses blessures, l’Américain n’a pas été en mesure de fournir son plein rendement. Il est temps de former la relève pour les années futures.

8. Fouiller dans sa liste de négociations

Maciocia a mentionné qu’il y avait plusieurs joueurs intéressants sur sa liste de négociations. On peut s’assurer qu’il va commencer son magasinage très tôt cette année. D’ailleurs, avec ses recruteurs, il assistera aux différents Bowls américains.

9. Penser à un plan B pour sa tertiaire

Avec la pandémie, tous ses joueurs qui ont formé sa tertiaire deviendront autonomes dans quelques semaines. Il est possible que cette unité ait un nouveau visage en 2022.

10. Trouver un complément à Stanback

Il court avec puissance, il a la fâcheuse tendance à échapper des passes faciles. Il faudrait que Maciocia lui trouve un coéquipier qui est capable de mieux faire dans cette facette.