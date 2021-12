Jonathan Huberdeau fait tout pour assurer son avenir en Floride

Aucun Québécois ne semble avoir un plus grand impact sur son équipe que Jonathan Huberdeau avec les Panthers de la Floride depuis le début de la saison.

Avec maintenant 28 points en 23 matchs, Huberdeau a encore fait des flammèches, jeudi soir, en récoltant un but et quatre mentions d’aide dans une victoire de 7 à 4 face aux Sabres de Buffalo.

À n’en point douter, le Québécois fait tout pour s’assurer de toucher une généreuse prolongation de contrat avec les Panthers, lui dont la présente entente viendra à échéance au terme de la saison 2022-2023. Il bouclera alors un contrat de six ans pour 35,4 millions $.

D’après ses plus récentes déclarations, Huberdeau aimerait beaucoup demeurer en Floride, où son coéquipier Aleksander Barkov est pour sa part associé aux Panthers jusqu’en 2030.

«Nous avons été chanceux d’être ici depuis de nombreuses années et nous aimons jouer ici», a noté Huberdeau, à propos de Barkov et lui, selon des propos rapportés sur le site web Florida Hockey Now.

«”Barky” vient tout juste de signer un gros contrat et c’est fantastique de savoir qu’il va demeurer ici, a ajouté le Québécois, au sujet de son capitaine et de son entente de huit ans pour 80 millions $ annoncée en octobre. Nous souhaitons tous deux rester ici pour le reste de nos carrières respectives.»

Huberdeau pourrait-il à son tour toucher 10 millions $ par saison? Possiblement...

Recordman

Déjà, Huberdeau, 28 ans, et Barkov, 26 ans, dominent les records des Panthers dans plusieurs catégories.

Au chapitre des points, le Québécois est le meneur avec 526 points, devant Barkov (482). À propos de Barkov, il domine pour sa part la colonne des buteurs dans l’histoire des Panthers, avec 190 réalisations, devant Olli Jokinen (188) et Huberdeau (176).

Concernant les matchs disputés avec la formation floridienne, Huberdeau n’est plus qu’à 40 parties de l’attaquant Stephen Weiss, qui a totalisé 654 rencontres dans l’uniforme des Panthers. Barkov est présentement au huitième rang (544).

Les meilleurs pointeurs dans l’histoire des Panthers

1 – Jonathan Huberdeau – 526

2 – Aleksander Barkov – 482

3 – Olli Jokinen – 419

4 – Stephen Weiss – 394

5 – Scott Mellanby - 354