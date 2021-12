Baseball majeur: plus de clubs en séries éliminatoires?

Les divergences sont nombreuses entre les joueurs et les propriétaires durant le présent lock-out dans le baseball majeur, mais un aspect important risque inévitablement de changer : il y aura bientôt plus de clubs en séries éliminatoires.

Les dirigeants de la ligue espèrent voir 14 équipes accéder aux séries, soit sept dans la Nationale et autant dans l’Américaine. En se faisant tirer l’oreille un peu, l’Association des joueurs risque d’accepter cette proposition. Au départ, les joueurs auraient une préférence pour qu’il y ait plutôt 12 clubs qualifiés, soit deux de plus que le format actuel...

Quoi qu’il advienne, les partisans de baseball seront assurément nombreux à applaudir ce changement. Plusieurs réclamaient en effet depuis longtemps l’ajout de formations qualifiées pour les éliminatoires.

«Je ne doute pas que la ligue et les joueurs partagent une appréciation fondamentale pour ce sport et un engagement envers ses partisans, a souligné le commissaire Rob Manfred, dans une déclaration, au moment de commenter le début du lock-out, plus tôt cette semaine. Je demeure optimiste que les deux parties vont saisir l’opportunité pour travailler ensemble afin de faire grandir, protéger et renforcer ce sport que nous aimons.»

Au-delà des conflits financiers, la possible présence de 14 équipes en séries éliminatoires pourrait effectivement constituer un pas dans une intéressante direction.

Des séries 2 de 3...

Selon le plan proposé par le baseball majeur, la meilleure équipe de chaque ligue obtiendrait un laissez-passer tandis que les autres champions de division, selon l’ordre au classement, auraient la liberté de choisir leurs adversaires parmi les clubs repêchés (quatre par ligue).

Autant dans l’Américaine que dans la Nationale, trois séries composeraient la ronde «wild card» avec différents duels 2 de 3. L'époque des matchs sans lendemain serait ainsi révolue.

Évidemment, avant d’imaginer de prochaines séries incluant plus d’équipes, le lock-out devra être réglé. Si le conflit se prolonge, une possibilité demeure que le calendrier de 162 matchs par club soit charcuté. D’ici là, c’est le camp d’entraînement qui pourrait être retardé.