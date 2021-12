À VOIR: Blessure sérieuse pour Shesterkin?

Les Rangers pourraient bien avoir subi une lourde perte vendredi soir.

Leur gardien numéro un, Igor Shesterkin, a quitté le match contre les Sharks en troisième période. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Shesterkin était en grande douleur lorsqu’il a retraité au vestiaire, aidé par un thérapeute et son coéquipier Jacob Trouba. Il s’est visiblement blessé à la jambe droite puisqu’il n’a pas mis de poids sur celle-ci en sortant de la glace. La reprise vidéo n’a montré aucun contact entre un patineur et le gardien.

Au terme de la rencontre, l’entraîneur-chef Gerard Gallant a affirmé que «ce n’est pas aussi pire que ça semblait l’être». À suivre...

Ci-dessous, voyez les faits saillants du match, remporté 1-0 par les Rangers, qui ont ainsi mis fin à la série de trois victoires des Sharks.

Shesterkin avait bloqué les 19 tirs des Sharks avant de céder sa place à Alexandar Georgiev, qui a réalisé neuf arrêts.

Ryan Strome a marqué le seul but des Rangers, en première période. Pendant un jeu de puissance, l’attaquant a déjoué Adin Hill d’un puissant tir frappé. Adam Fox et Mika Zibanejad ont été ses complices.

Les Jets pulvérisent les Devils

À Winnipeg, les Jets et les Devils du New Jersey se sont offert un festival offensif de 12 buts qui s’est conclu 8 à 4 à l’avantage de l’équipe locale.

Les Jets avaient d’ailleurs commencé le match en lion, secouant les cordages trois fois dans les premières 7 min 39 s.

Les Devils ont toutefois répliqué en faisant scintiller la lumière rouge deux fois avant la fin du premier vingt, puis à deux autres reprises dans les 76 premières secondes du deuxième engagement.

Le reste du match a toutefois été à l’avantage des favoris de la foule, qui ont inscrit cinq buts sans réplique.

L’attaquant Mark Scheifele a été un grand responsable de ce festival, lui qui a inscrit un but lors de chaque période pour réussir un tour du chapeau, en plus d’amasser une mention d’aide. Pour sa part, Blake Wheeler s’est fait complice de trois des réussites des siens. Nikolaj Ehlers (deux fois), Adam Lowry, Josh Morrissey et Kristian Vesalainen ont réussi les autres filets des Jets.

Damon Severson, Jack Hughes, Nico Hischier et Ryan Graves ont assuré la réplique des Devils.