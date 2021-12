Le point sur la présence de la LNH aux Jeux olympiques

Les nombreux cas de COVID-19 qui s'ajoutent à chaque jour dans la LNH vont-ils empêcher les joueurs du circuit Bettman de participer aux prochains Jeux olympiques?

Renaud Lavoie a fait le point sur cette situation lors de sa chronique avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Les gens ont mal interprété le communiqué de la LNH. Il n'y aura pas de rassemblements à Noël pour éviter que le virus se propage. Si c'était possible d'en faire et, qu'au début janvier, on se retrouve avec six ou sept équipes avec des éclosions de COVID-19, là t'es mort et tu n'auras plus de Jeux olympiques. Hier, j'ai parlé à des dirigeants de la formation canadienne qui me disaient qu'ils se préparaient pour y aller et que rien n'indiquait que la situation allait s'aggraver. Il y aura une bulle très stricte. Comment veux-tu entrer dans une bulle et tester positif? C'est impossible.»

