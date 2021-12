Formule E : Edoardo Mortara domine les essais de la saison morte

Le Suisse Edoardo Mortara, de l’écurie Venturi, a terminé au tout premier rang des essais préparatoires de Formule E qui ont eu lieu cette semaine à Valence, en Espagne, jeudi.

Le vétéran pilote a parcouru le tracé en 1 min 25,763, tout juste devant Jean-Éric Vergne (DS Techeetah), qui n’a accusé un retard que de 41 millièmes de seconde.

«C'est toujours agréable d'être en tête des feuilles de temps pour la semaine d'essais et c'est extrêmement positif, a commenté Mortara dans un communiqué de la Formule E. Il y a encore beaucoup de travail à faire avant la première course pour nous améliorer, mais dans l'ensemble, nos performances montrent que nous allons dans la bonne direction.»

Pour Venturi, il s’agissait également d’une première opportunité de travailler avec le Brésilien Lucas di Grassi. Le champion de la saison 2016-2017 s’est très bien intégré à sa nouvelle équipe et cette dernière espère bien pouvoir profiter au maximum de son expérience.

«L'équipe a bien performé cette semaine en travaillant avec Lucas pour la première fois. Nous avons montré une bonne compréhension et en tant qu'équipe, nous profitons de son expérience. J'attends avec impatience Dariya, c'est l'une de mes pistes préférées du calendrier et c'est important de continuer à pousser jusqu'en janvier.»

Pas terminé

Comme c’est souvent le cas en Formule E, la majorité des écuries semblent très proches les unes des autres en termes de performance pure. En effet, les huit pilotes les plus rapides, titulaires chez Venturi, DS Techeetah, Mercedes, Jaguar et Envision, n’ont été séparés que par 155 millièmes de seconde.

Personne ne s’assoit donc sur ces succès, qui seront déjà loin dans la mémoire collective sur la grille de départ de l’ePrix de Dariya, le 28 janvier prochain en Arabie saoudite. Mais ils aident certainement à motiver les ingénieurs qui passeront les prochaines semaines à analyser une tonne de données.

«Ç’a été des tests très positifs, probablement nos meilleurs tests préparatoires à ce jour, donc je suis satisfait, a lancé Vergne. Nous avons testé tout ce que nous voulions et maintenant nous avons une bonne quantité de données à analyser et à comprendre pour être prêts pour la première course. Tout le monde est très motivé et j'ai hâte de commencer.»

Toutes les courses de la saison seront diffusées sur les ondes de TVA Sports.