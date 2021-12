CH: Roy «n'a jamais été sur la liste»

S’ils sont nombreux à Montréal à réclamer le «retour du Roy», disons que les choses ne vont pas dans cette direction, du moins pour le moment.

Selon ce qu’a rapporté le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie lors de son intervention au balado La Dose, jeudi, le nom de Patrick Roy ne figurerait pas sur la liste de candidats des Canadiens de Montréal pour pourvoir le poste de directeur général laissé vacant par le congédiement de Marc Bergevin.

«Il n’a jamais été sur la liste des candidats, a fait savoir Lavoie. Peut-être que d’autres candidats vont s’ajouter, c’est très possible d’ailleurs. Mais à l’heure où on se parle, il n’est pas sur cette liste-là.»

L’informateur est par ailleurs d’avis que Roy s’est tiré dans le pied lors de sa sortie médiatique de mardi.

«La Ligue nationale est une ligue très conservatrice. Certaines choses plaisent et déplaisent. La phrase qui fait mal, c’est : "Ils n’ont rien à perdre." J’aurais préféré qu’il dise : "Je m’attends à recevoir un appel et je suis intéressé." On aurait compris, et il aurait [tout de même] mis la pression sur les Canadiens à ce moment-là.»

Écoutez l'intervention complète de Renaud Lavoie dans le lecteur ci-dessous. Il est aussi question de la possibilité d'une reconstruction complète à Montréal.