Alouettes: des décisions importantes à venir

Lorsque le sort de ses entraîneurs sera scellé, le directeur général Danny Maciocia aura du pain sur la planche pour bâtir son équipe pour la saison 2022.

En plus de la vingtaine de joueurs autonomes avec qui il doit négocier, il devra statuer sur l’identité de son quart partant.

Trevor Harris et Vernon Adams Jr. sont sous contrat pour la prochaine campagne. Cependant, il est clair que les Alouettes ne pourront pas garder les deux au sein de leur organisation.

« Ce sont deux excellents quarts-arrières et on est très satisfaits avec les deux, a souligné Maciocia. Il ne faut pas oublier Matt Shiltz qui nous a rendu de fiers services après la blessure de Vernon.

« On se retrouve dans une position où nous avons beaucoup de profondeur. Il faut maintenant choisir dans quelle direction on s’en va. C’est presque impossible de garder les deux en raison de leurs salaires. »

« J’aime notre situation avec les joueurs que nous avons en place, a ajouté Khari Jones. On a trois quarts qui ont remporté des matchs pour nous cette saison. Je suis très satisfait d’avoir pu compter sur ces trois joueurs. »

Harris et Adams Jr. ont des styles différents. Le choix sera difficile, mais l’âge et le salaire pourraient faire pencher la balance en faveur d’Adams Jr.

Lewis et les autres

Les Alouettes ont une vingtaine de joueurs qui deviendront autonomes à compter du mois de février. Parmi eux, on retrouve les receveurs Eugene Lewis et Jake Wieneke.

« Je suis en discussion avec Khari au sujet de notre identité en prévision de la prochaine saison, a précisé Maciocia. Il y a des joueurs qui nous intéressent beaucoup sur notre liste de négociations.

« On doit identifier quels joueurs on aimerait voir de retour. On sera aussi présents lors des Bowls de la NCAA dans les prochaines semaines. »

Les dossiers prioritaires seront ceux de Lewis, Wieneke, Nick Usher, Woody Baron et Michael Wakefield.

« Lors de nos rencontres avec les joueurs, ils ont tous montré un intérêt pour revenir à Montréal et faire partie des Alouettes. Avant les joueurs, on a plusieurs autres dossiers à régler à l’interne. »