Trousse d’urgence pour la voiture en hiver : les indispensables

En collaboration avec

Pour garantir votre sécurité en voiture en hiver, vous devez évidemment avoir de bonnes habitudes de conduite et une assurance auto. Compte tenu des conditions météorologiques typiques de nos hivers, une trousse d’urgence pour l’auto est également essentielle pour parer à tout imprévu. Si vous restez coincé dans une tempête ou un banc de neige, vous serez très heureux et soulagé d’avoir pris le temps de la préparer.

Quels sont les accessoires indispensables que devrait contenir cette trousse? Pour vous aider à ne rien oublier, voici un aide-mémoire pratique. Vous pourrez ainsi prendre la route l’esprit tranquille!

Les indispensables de votre trousse hivernale

Vous n’avez qu’à cocher les éléments de cette liste au fur et à mesure que vous ajoutez les articles de votre trousse d’urgence pour la voiture. C’est parti!

Trousse de premiers soins

Oui, votre trousse doit comprendre... une trousse. On parle ici d’une trousse de premiers soins qui doit être la plus complète possible : bandages, pansements, gants, ciseaux, gazes, produits antiseptiques, etc. Il est important de pouvoir intervenir rapidement en cas de blessures, petites ou plus graves, en attendant l’arrivée des secours. Sachez que plusieurs magasins offrent des trousses de premiers soins à différents prix.

Numéros d’urgence

Notez les numéros d’urgence (assistance routière et autres) qui pourront vous servir au besoin dans le carnet de votre téléphone et sur un papier rangé dans la boîte à gants (si jamais votre cellulaire s’éteint et que vous devez demander à une autre personne d’appeler les secours pour vous). Si vous vous retrouvez dans une situation stressante où vous devez réagir vite, il sera très utile d’avoir ces numéros à portée de main.

Bloc d’alimentation portatif

Parlant de cellulaire qui s’éteint, si votre batterie de votre téléphone vous joue de mauvais tours et qu’il n’y a pas d’autres cellulaires dans les environs, vous avez intérêt à avoir cet accessoire dans votre trousse de secours. De toute façon, avec tous les outils électroniques utilisés maintenant en voiture, notamment pour se divertir, vous ne regretterez assurément pas cet investissement.

Balai à neige, grattoir et pelle

Si vous êtes pris dans la neige, il vous faudra une pelle pour dégager votre voiture. L’hiver, en pleine tempête, c’est un risque constant. Gardez toujours une pelle dans votre coffre. Il existe de petites pelles repliables, très pratiques, qui ne prennent pas trop de place. Bien sûr, un balai à neige et un grattoir sont aussi des incontournables pour assurer votre sécurité en voiture en hiver. Préserver une bonne visibilité exige d’être en mesure d’enlever la neige et la glace de vos vitres. Comme on le sait, les premiers flocons de neige arrivent souvent plus tôt que prévu.

Lampe de poche et bougie

Qu’il s’agisse de chercher un accessoire, de sortir de votre véhicule dans l’obscurité ou de changer un pneu, vous devez toujours avoir accès à de la lumière. Munissez-vous d’une lampe de poche qui comprend diverses intensités d’éclairage. Assurez-vous de changer régulièrement les batteries ou optez pour un modèle avec des piles rechargeables. Une lampe à manivelle peut aussi faire l’affaire. Une autre bonne idée consiste à avoir une bougie dans un contenant métallique profond et des allumettes.

Bon à savoir — Certaines lampes comprennent un port USB, ce qui est très utile.

Couvertures chaudes, chauffe-mains et chauffe-pieds

Le défi en hiver, si vous tombez en panne, c’est de rester au chaud. En ayant des couvertures chaudes, des chauffe-mains et des chauffe-pieds, vous ne serez pas pris au dépourvu si vous n’avez plus de chauffage dans votre auto. Gardez aussi des vêtements chauds de rechange : gants, chaussettes, bottes, tuques, foulards, etc.

Bouteilles d’eau et aliments non périssables

On ne sait jamais combien de temps prendront les secours pour arriver. Si vous devez patienter plusieurs heures, vous aurez sûrement envie de collations, par exemple des barres énergétiques. Votre trousse d’urgence pour l’auto doit également inclure de l’eau fraîche. Utilisez des gourdes ou des bouteilles réutilisables en silicone, car le froid risque de faire éclater les bouteilles en plastique.

Lave-glace et antigel

Pour affronter l’hiver rigoureux, ne prenez jamais la route sans liquide lave-glace et un produit antigel pouvant supporter les températures les plus froides. Ces liquides sont absolument essentiels pour le bon fonctionnement de votre auto et votre sécurité en voiture en hiver. Gardez-en des réserves en surplus dans le coffre de votre voiture.

Câbles de survoltage et plaques d’adhérence

Si la batterie de votre auto est à plat et qu’il fait très froid, vos câbles de démarrage seront de précieux alliés. Le principe est le même pour les plaques d’adhérence. La glace lisse et enneigée rend la vie très difficile à vos pneus. Des plaques peuvent vous tirer du pétrin et vous éviter d’avoir à faire appel à un service d’assistance routière.

Sac avec matière abrasive (sable ou litière non agglomérante)

Toujours en matière d’adhérence, du sable ou de la litière non agglomérante sont aussi très efficaces pour venir à bout des plaques de glace qui nuisent au déplacement de votre auto. Si vous n’avez pas de plaques d’adhérence, ayez alors un sac avec de la matière abrasive à votre disposition.

Fusées éclairantes d’urgence et sifflet

Vous pouvez être dans une situation qui vous oblige à attirer l’attention. Afin de signaler votre présence, ces deux éléments vous permettront d’être repéré efficacement. D’autres accessoires de signalisation, comme des cônes ou des triangles repliables, peuvent s’y ajouter. Votre lampe de poche peut également servir pour cet usage.

Divers outils

Tournevis universel ou à embouts multiples, pinces, ciseaux, attaches autobloquantes, gants de travail, ruban adhésif résistant... Un petit coffre avec des outils de base pour faire des réparations temporaires urgentes, changer un pneu ou ajuster un tuyau, entre autres, compte sans aucun doute parmi vos indispensables. Ajoutez-y des fusibles de rechange pour les systèmes électriques de votre voiture.

Chiffon ou essuie-tout

Que ce soit pour éponger du liquide ou vous essuyer les mains, il vaut toujours mieux avoir un chiffon ou un rouleau de papier essuie-tout dans votre trousse d’urgence pour l’auto.

Extincteur

Grâce à un extincteur, si votre véhicule prend feu, vous pourrez intervenir en attendant l’arrivée des services d’urgence. Soyez toutefois prudent et assurez-vous de bien connaître les manières sécuritaires de l’utiliser.

Ça y est, vous êtes prêt à rassembler les accessoires de votre trousse d’urgence pour l’auto ou à ajouter ceux qui sont manquants dans votre voiture. Comme personne n’est à l’abri d’une panne, d’un accident ou d’être victime des intempéries, votre sécurité en voiture en hiver passe par une trousse complète. Bien sûr, il vous faut aussi une assurance auto qui répond à vos besoins.

Faites une demande de soumission auto chez Promutuel Assurance et comparez les différentes offres. C’est la meilleure façon de trouver une assurance auto adaptée à votre réalité!