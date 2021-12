Les Stars ont fini par démarrer

Après un lent début de saison, les Stars de Dallas se sont repris en main de belle manière, eux qui planent actuellement sur une séquence de cinq victoires consécutives.

Mardi soir, la troupe de l’entraîneur-chef Richard Bowness a défait les Hurricanes de la Caroline (15-5-1), deuxièmes de la section Métropolitaine, par la marque de 4 à 1. Roope Hintz a marqué son premier tour du chapeau en carrière, mais c’est cependant son trio en entier, complété par Joe Pavelski et Jason Robertson, qui a mené l’équipe vers ses récents succès.

«Actuellement, ces joueurs se lisent à merveille, a souligné Bowness, sur le site web de la LNH. Il y a de la chimie qui se crée et il y a de la chimie qui se voit. Ce qu’on voit là, c’est très bon.»

«[Robertston] voit très bien la glace et est patient, c’est un très bon fabricant de jeux, a poursuivi Bowness. Roope sait comment trouver l’espace libre avec sa vitesse et [Pavelski] sait très bien lire les deux autres et se positionner en conséquence.»

En partant de l’arrière

Brayden Holtby s’est également bien dressé devant sa cage, stoppant 39 lancers lors de son 500e départ en carrière. Il a entre autres arrêté 16 tirs en troisième période.

«C’est un gars tellement compétitif, a louangé Bowness. Il n’abandonne jamais sur aucun tir, même pas pendant les séances d’entraînement.

L’homme masqué qui en est à sa première campagne dans la formation du Texas affiche un taux d'efficacité de ,927 et une moyenne de buts alloués de 2,30. Son second du moment, Jake Oettinger, qui a pris la place d’Anton Khudobin, affiche de brillantes statistiques, comme en témoignent sa moyenne de 1,26 et son taux de ,959 sur cinq départs.

Avec de telles performances de la part de leurs portiers, il n’est pas surprenant que les Stars aient pris leur envolée. Ce n’était qu’une question de temps avant que tout ne tombe en place.

«Quand tu obtiens toutes ces chances et que tu es un bon joueur, ça va finir par rentrer», a mentionné Bowness à propos de Hintz, qui n’avait pas trouvé le fond du filet à ses 11 premiers matchs de la campagne.

Depuis, le Finlandais en a marqué 10.

«C’était simplement une question de temps. Peu importe ses statistiques après 10 matchs, s’il n’obtenait pas de chances, ça serait autre histoire. Mais, quand on voit les meilleurs joueurs avoir de telles chances, il n’y a pas trop à s’en faire.»

Les Stars (11-7-2) pointent maintenant au quatrième rang de la section centrale de la Ligue nationale de hockey (LNH) et ont remporté sept de leurs 10 derniers duels. Ils ont rendez-vous avec les Blue Jackets de Columbus, jeudi soir, à Dallas.