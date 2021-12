Les Rays tentent leur chance avec Corey Kluber

Le vétéran Corey Kluber disputera la prochaine campagne avec les Rays de Tampa Bay puisqu’il a accepté un contrat d’une saison, mercredi.

L’organisation de la Floride a indiqué que le vétéran de 35 ans pourrait toucher jusqu’à 13 millions $ en 2022. Son salaire de base sera de 8 millions $.

Kluber a remporté deux fois le trophée Cy-Young avec les Indians de Cleveland, en 2014 et 2017. Il montre une fiche de 103-61 et une moyenne de points mérités de 3,19 en carrière avec les Guardians de Cleveland, les Rangers du Texas et les Yankees de New York.

Les blessures l’ont toutefois ralenti au cours des trois dernières années. Il a notamment passé trois mois à l’écart la saison dernière en raison d’une blessure à l’épaule, étant limité à 16 parties avec les Bombardiers du Bronx.

Il a malgré tout conservé un dossier de 5-3 et une moyenne de 3,83 lors de sa seule campagne avec le club new-yorkais.