Les Islanders de retour au jeu

Affligés par une vague de COVID-19, les Islanders de New York pourront renouer avec l’action dès jeudi.

C’est ce qu’a annoncé la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi, par voie de communiqué. La formation basée à Elmont pourra donc jouer son match prévu contre les Sharks de San Jose au UBS Arena, le domicile de l’équipe.

«C’est quelque chose à quoi nous étions préparés, a expliqué le capitaine de l’équipe Anders Lee, en conférence de presse. Nous savions que c’était une possibilité et quand ça arrive, on doit simplement s’y faire et s’ajuster. C’est hors de notre contrôle, et on a fait du mieux que nous pouvions à la maison. Maintenant, c’est le temps de retourner jouer et nous avons hâte d’y être demain [jeudi] soir.»

Les parties du 28 et du 30 novembre avaient été remises, car huit joueurs des Islanders devaient se soumettre au protocole de la LNH en lien avec le coronavirus. Les matchs seront disputés à une date ultérieure qui n’a pas encore été déterminée.

Une pente à remonter

La troupe de Barry Trotz revendique un piètre dossier de 5-10-2 en 17 affrontements depuis le début de la campagne. Elle est d’ailleurs actuellement au cœur d’une séquence de huit revers et les joueurs sont prêts à redoubler d’ardeur pour se sortir de ce trou.

«On essaie d’y aller au jour le jour, a poursuivi Lee. Il y a beaucoup de confiance au sein de notre groupe. On sait qui on est et ce qu’on veut être. C’est un défi, mais ce n’est rien d’insurmontable et il y a encore beaucoup de hockey à jouer.»

«Qu’on passe par de mauvais ou de bons moments, on veut être impliqués dans l’équipe. L’important, c’est que les gars travaillent et qu’on puisse se remettre sur pieds», a pour sa part commenté Josh Bailey, qui a dû passer une dizaine de jours à être confiné en Floride.