«La nouvelle direction ne doit rien à Carey Price»

Alors que le mot «reconstruction» est sur toutes les lèvres, l'association entre le Canadien et Carey Price est remise en doute pour une première fois.

Il n'est pas fou de penser que Jeff Gorton voudrait éventuellement se départir de ce lourd contrat de 10,5 millions $ par saison.

«Le nouvelle direction ne doit rien à Carey Price», a mentionné Renaud Lavoie lors de son passage au balado La Dose.

«Il ne faut pas oublier non plus, que Carey a levé sa clause de non-échange l'été dernier [pour le repêchage d'expansion]», a-t-il ajouté, laissant sous entendre que le gardien de but n'est pas fermé à terminer sa carrière ailleurs qu'à Montréal.

L'informateur de TVA Sport s'est cependant montré plus sceptique quant au départ de Brendan Gallagher, Jeff Petry et autres. Selon lui, avec la négociation des droits de diffusion dans quatre ans, le Tricolore ne peut se permettre d'être au bas du classement trop longtemps.

