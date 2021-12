Jean-Éric Vergne en a assez des accidents

Le double champion Jean-Éric Vergne en a assez des manœuvres trop audacieuses en Formule E et a lancé un appel aux pilotes afin de rendre la lutte plus juste pour tous.

Les accidents ont été nombreux pendant la saison, certains coûtant même aux pilotes leur chance de se battre pour le titre. C’est notamment ce qui est arrivé à Antonio Felix da Costa à Londres, lors de la toute dernière course de 2021, à la suite d’un contact avec Andre Lotterer.

«Je crois que nous sommes un championnat très professionnel. [Mais] la manière dont les pilotes courent actuellement, car les voitures permettent de se rentrer les uns dans les autres tout en terminant quand même dans les points, est inacceptable, a-t-il martelé, selon des propos rapportés par le site Motorsport. Des courses comme ce que nous avons vu à Londres, c'est complètement inacceptable.»

Pour le Français de 31 ans, les pilotes doivent refléter par leur conduite en piste le professionnalisme qui vient avec un championnat du monde, mais également respecter les constructeurs, qui ne s’impliquent certainement pas dans cette série pour voir leurs voitures détruites en bordure de piste.

Il estime également que les pilotes ont le devoir de montrer l’exemple aux plus jeunes, en karting, qui tirent certainement des leçons de ce qu’ils voient chez les professionnels pour tracer leur propre parcours.

Ainsi, le titulaire d’un volant chez DS Techeetah demande à la Fédération internationale de l’automobile (FIA) d’agir promptement.

«Quand on pense aux enfants qui regardent les courses de Formule E, ils croient que nous faisons des courses de karting ordinaires entre amis. Ce n'est pas possible. On représente une marque. C'est un mauvais spectacle et je demande vraiment à la FIA de faire quelque chose à ce sujet. Ils doivent davantage contrôler ça.»

«Même en karting, les gamins roulent plus proprement que nous en Formule E. En karting, si tu heurtes quelqu'un, tu es disqualifié. Ils ne se soucient pas de savoir pourquoi c'est arrivé. Pourquoi ne peut-on pas faire pareil en Formule E? Je ne comprends pas. J'espère sincèrement que nous arriverons à des courses plus justes et plus propres, car ce que j'ai vu la saison dernière est inacceptable.»

Les essais de la saison morte sont en cours à Valence et se termineront jeudi. La saison doit débuter le 28 janvier avec l’ePrix de Dariya, en Arabie saoudite. Toutes les courses seront diffusées sur les ondes de TVA Sports.