Équipe Canada Junior: deux espoirs du CH au camp de sélection

Le défenseur Kaiden Guhle y sera, sans grande surprise, mais l’attaquant québécois Joshua Roy est un autre espoir du Canadien de Montréal figurant sur la liste des 35 joueurs du Canada invités au camp de sélection en vue du prochain Championnat mondial de hockey junior.

La sélection de Roy, qui évolue pour le Phoenix de Sherbrooke, s’inscrit dans une forte représentation québécoise à l’approche de l’importante compétition internationale prévue du 26 décembre au 5 janvier, en Alberta. Tel que dévoilé mercredi, cinq autres attaquants québécois font partie des derniers joueurs en lice, soit Hendrix Lapierre, Xavier Bourgault, Mavrik Bourque, Elliot Desnoyers et William Dufour.

«Nous avons un excellent club et nous devons avoir des joueurs pouvant effectuer différents rôles sur l'équipe», a indiqué l’entraîneur-chef Dave Cameron, mercredi matin, en conférence de presse.

Au total, huit représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ont été sélectionnés alors que s’ajoutent l’attaquant terre-neuvien Zach Dean et le défenseur néo-brunswickois Lukas Cormier pour le camp de sélection prévu dans une dizaine de jours.

Cameron a aussi souligné la force de l’équipe canadienne devant le filet avec Sebastian Cossa, Dylan Garand et Brett Brochu.

«Un effort immense a été déployé pour sélectionner les 35 joueurs qui ont une occasion de pouvoir représenter le Canada au Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF, et nous nous attendons à devoir prendre des décisions difficiles pour choisir la formation définitive», a pour sa part commenté Scott Salmond, premier vice-président des équipes nationales.

Des choix de première ronde

La liste des 35 joueurs inclut pas moins de 14 choix de première ronde, y compris Cossa, repêché 15e au total par les Red Wings de Detroit en 2021.

Parmi les meilleurs espoirs, on retrouve le défenseur Owen Power, choisi premier au total lors du plus récent repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais aussi les attaquants Mason McTavish, Kent Johnson, Dylan Guenther et Cole Perfetti. Ces quatre derniers joueurs ont été sélectionnés parmi les 10 premiers dans l’un ou l’autre des deux derniers encans de la LNH. McTavish a d’ailleurs fait ses débuts dans le circuit Bettman, plus tôt cette saison, avec les Ducks d’Anaheim. Même chose pour Perfetti chez les Jets de Winnipeg.

Les amateurs pourraient finalement avoir l’occasion de mieux connaître deux espoirs de premier plan avec Shane Wright, qui risque d’être choisi au premier rang lors du prochain repêchage, de même que Connor Bedard, âgé de seulement 16 ans, qui sera pour sa part admissible en 2023.

Le camp de sélection de l’équipe nationale junior du Canada se tiendra au WinSport Arena du Parc olympique du Canada, à Calgary. Il comprendra deux séances d’entraînement et deux matchs contre une équipe d’étoiles d'U SPORTS les 11 et 12 décembre. L’équipe se rendra ensuite à Banff, en Alberta, pour un camp d’entraînement, qui se déroulera du 14 au 19 décembre.