Félix Auger-Aliassime en lice pour un prix

Le tennisman québécois Félix Auger-Aliassime est l’un des nommés pour le prix Stefan Edberg.

C’est ce qu’a annoncé l’ATP mercredi.

Cette distinction est remise annuellement au joueur qui a démontré le plus haut niveau de professionnalisme et d’intégrité, qui rivalise avec le plus grand esprit sportif et qui fait la promotion du sport avec ses actions à l’extérieur des terrains.

Les autres athlètes en lice sont l’Espagnol Rafael Nadal, le Norvégien Casper Ruud et l’Américain France Tiafoe. Le récipiendaire du prix sera annoncé plus tard en décembre.

Auger-Aliassime a fait un bond de 10 places au classement de l’ATP depuis le début de l’année, lui qui occupe présentement le 11e échelon sur l’échiquier mondial. En 2021, il a maintenu un dossier de 38-24 et a participé à deux finales. «FAA» est cependant toujours à la recherche de son premier sacre en simple sur le prestigieux circuit.

À l’extérieur des terrains de tennis, le natif de Montréal s’implique avec le programme «EduChange», qui finance l’éducation des enfants de la région de la Kara, au Togo.