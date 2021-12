Evander Kane a un plan pour revenir dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et il fera tout en son pouvoir pour le mener à bien.

L’attaquant de l’organisation des Sharks de San Jose a été suspendu pour 21 matchs par le circuit après avoir violé le protocole de COVID-19 avant même le début de la campagne. Il s’agissait de la dernière de plusieurs controverses à son sujet dans la dernière année.

Le meilleur pointeur des Sharks au cours de la dernière saison ne semble plus être le bienvenu avec les Sharks après avoir été placé au ballottage plus tôt cette semaine. Maintenant avec le Barracuda, dans la Ligue américaine, l’Américain s’est retroussé les manches et souhaite regagner sa place au sein du meilleur circuit de hockey au monde, en Californie ou ailleurs.

«Nous avons un bon plan en place. Je n’entrerai pas dans les détails, mais j’attends la suite avec impatience», a-t-il dit après son premier entraînement avec le Barracuda, mardi, selon le site The Athletic.

Un entraîneur d’expérience

Pour l’encadrer, il pourra compter sur un entraîneur d’expérience en Roy Sommer. Ce dernier dirige le club-école des Sharks depuis 1999 et est le pilote le plus victorieux de l’histoire de la Ligue américaine.

À la suite de sa première rencontre avec Kane, Sommer était optimiste pour la suite des choses, estimant que son équipe, tout comme Kane, avait tout à gagner d’un partenariat positif.

«Je crois que l’essentiel, c’est qu’il veut revenir dans la LNH, a déclaré l’instructeur. C’est la première fois qu’il est dans les mineures, donc c’est probablement un choc pour lui. Je pense qu’il sait que s’il fait les choses correctement, il y retournera.»

«Je pense vraiment que nous n’aurons aucun problème. Je sais qu’il y a eu des ennuis dans le passé. Je pense qu'il sait en quelque sorte que si quelque chose de bon doit en sortir, il doit avoir un meilleur comportement.»

Il est toutefois impossible pour qui que ce soit d’établir un échéancier quant à un rappel. Il semble très peu probable que Kane rejoue dans l’uniforme des Sharks de San Jose, mais une transaction pourrait malgré tout survenir à tout moment.

«Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Qui sait ce que le futur nous réserve? Je suis excité de le voir jouer ici. Et je crois qu’il est excité d’être de retour dans un match et de recommencer à faire ce qu’il sait faire.»

Kane doit encore écouler quatre ans, incluant cette saison, à son pacte de sept ans d’une valeur de 49 millions $. Il a cumulé 264 buts et 506 points en 769 rencontres dans la LNH. Il pourrait disputer son tout premier match dans la Ligue américaine samedi, contre les Canucks à Abbotsford.