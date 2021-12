Étonnant début de saison pour le Wild

Si le Canadien de Montréal est en voie de connaître l’une des pires saisons de son histoire, c’est tout le contraire pour le Wild du Minnesota qui, avec 15 victoires en 22 matchs, n’a jamais aussi bien fait.

En battant les Coyotes de l’Arizona par le pointage de 5 à 2 mardi soir, le Wild a d’ailleurs complété le mois de novembre avec un superbe dossier de 10-3-1. La formation du Minnesota vit ainsi son meilleur départ depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey, en 2000.

Pour expliquer les présents succès du Wild, il faut d’ailleurs souligner la présence de plusieurs meneurs dans le vestiaire de l’équipe.

«Nous aimons que le groupe se soit ajusté après la première période et honnêtement, ça s’est fait sans les entraîneurs, a témoigné l’entraîneur-chef du Wild Dean Evason, cité sur le site web de la LNH, à propos de la victoire de mardi contre les Coyotes. C’était fantastique de voir les joueurs répondre comme ils l’ont fait à partir de la deuxième période.»

Si c’était l’égalité 1 à 1 après les 20 premières minutes, les porte-couleurs du Wild n’étaient pas satisfaits de leur jeu. Ils ont pris le temps d’en discuter pour remédier à la situation.

«Nous savions que ce n’était pas notre style de jeu, a indiqué Marcus Foligno. Nous en avons parlé parce qu’on savait que ce n’était pas bon ce qu’on faisait. Nous avons beaucoup mieux joué lors des deuxième et en troisième périodes.»

Au sommet de la section Centrale

Malgré une blessure subie par le capitaine Jared Spurgeon récemment, le Wild garde le cap. L’équipe pointe d’ailleurs au sommet de la section Centrale, devant les Blues de St. Louis.

L’attaquant russe Kirill Kaprizov, qui a encore inscrit un but et une mention d’aide mardi, mène le Wild avec une récolte de 25 points en 22 parties. Parmi les belles surprises, Ryan Hartman a déjà réussi 12 buts en plus d’afficher un étonnant différentiel de +18.

Le prochain match de la formation du Minnesota est prévu ce jeudi, à domicile, contre les Devils du New Jersey. Les Maple Leafs de Toronto seront ensuite les visiteurs, samedi.

Meilleurs départs dans l’histoire du Wild (après 22 matchs)

2021-2022 : 15-6-1 (31 points)

2013-2014 : 13-5-4 (30 points)

2002-2003 : 13-5-4 (30 points)

2008-2009 : 14-7-1 (29 points)

2011-2012 : 13-6-3 (29 points)