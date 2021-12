Crosby impressionné par McDavid

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh n’a pas tari d’éloges à propos du représentant des Oilers d’Edmonton, mercredi, soit quelques heures avant que les deux formations s’affrontent au Rogers Place.

«Il joue à un niveau si élevé. Quand quelqu’un joue comme ça, il est difficile d’imaginer qu’il peut être encore meilleur. Il réussit à l’être et c’est tellement impressionnant», a dit Crosby en parlant de McDavid lors des conférences de presse qui ont suivi l’exercice matinal des Penguins.

Depuis le début de la saison, le tout premier choix du repêchage de 2015 a touché la cible à 14 reprises et fourni 22 mentions d’aide pour 36 points en 20 rencontres. Il en a également mis plein la vue aux amateurs avec des réussites spectaculaires, dont celle contre les Rangers de New York le 5 novembre dernier.

En troisième période de ce duel, McDavid s’était faufilé entre quatre adversaires et avait ensuite mis la rondelle dans le fond du filet.

«Ce que j’apprécie le plus de son jeu, c’est la difficulté des choses qu’il réussit à faire, a exprimé Crosby. Son but contre New York était en fin de partie et permettait à son équipe de niveler la marque. C’est ce qui est le plus spectaculaire.»

«C’est plaisant à regarder, a ajouté le célèbre numéro 87. C’est super pour notre sport et c’est impressionnant de le voir faire.»

Parions que Crosby est également très heureux de savoir qu’il sera de la même formation que McDavid en février, lorsque le Canada tentera de remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques de Pékin.

Les deux hommes, ainsi que le défenseur Alex Pietrangelo, sont déjà assurés d’avoir leur place sur l’équipe de l’unifolié pour ce prestigieux rendez-vous.