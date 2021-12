CH: un poste convoité

Publié aujourd'hui à 16h06

Le poste de directeur général des Canadiens n’est pas un poste comme les autres dans la LNH. Ce qui est encore plus unique présentement c’est que le nouveau vice-président des opérations hockey des Canadiens, Jeff Gorton, devra choisir qui sera le prochain DG de l’équipe, tout en sachant qu’il devra trouver le candidat avec lequel il sera vraiment confortable.

Plusieurs noms sont sur la table présentement et voici ce qu’on sait sur les candidats.

Mathieu Darche

Depuis maintenant deux saisons, Mathieu Darche travaille chez le Lightning et occupe le poste de directeur général adjoint à Julien BriseBois depuis cette saison. On parle ici d’un sérieux candidat, qui a vu son nom gravé deux fois sur la coupe Stanley depuis son arrivée avec le Lightning, pour le poste de DG chez les Canadiens. Darche a joué près de 160 parties pour les Canadiens avant de prendre sa retraite en 2012. Il est destiné pour un poste de directeur général dans la LNH alors qu’il est aussi un candidat au poste qui est vacant chez les Ducks d’Anaheim.

Daniel Brière

Pour rencontrer Daniel Brière, les Canadiens devront demander aux Flyers la permission de lui parler puisqu’il fait partie du département de développement des joueurs de l’équipe. Il est président et gouverneur des Mariners du Maine depuis trois ans et il est évident que son nom circule chez les Canadiens. D’ailleurs, il m’a été permis d’apprendre que Brière était le choix (comme DG) de Scott Mellanby si ce dernier avait obtenu le poste de vice-président aux opérations hockey, poste maintenant détenu par Jeff Gorton. Selon les informations qui circulent, Daniel Brière aimerait bien travailler pour les Canadiens. Il a joué 69 matchs avec la formation montréalaise en 2013-2014.

Martin Brodeur

Martin Brodeur est le gardien qui détient le plus de records dans la LNH et il est présentement vice-président et conseiller aux opérations hockey chez les Devils. Mon impression, c’est qu’il n’a pas l’intention de changer de rôle bientôt. Lors d’une discussion au téléphone avant le départ de l’équipe vers le Minnesota, Brodeur m’a indiqué qu’il n’est pas encore prêt à mettre toute l’énergie nécessaire qui vient avec le poste de directeur général, lui qui a encore de jeunes enfants. «J’aime mon rôle de conseiller au président et peut-être que je vais avoir plus de temps dans quelques années pour avoir un poste de directeur général qui en demande beaucoup. Mais présentement je ne crois pas que c’est ce que je souhaite faire.»

Roberto Luongo

Un autre nom à retenir c’est celui de Roberto Luongo, qui a aussi connu une grande carrière dans la LNH. Il travaille depuis trois ans comme conseiller spécial au directeur général des Panthers et est responsable du département des gardiens de l’équipe. De plus, il est le directeur général adjoint de Doug Armstrong pour équipe Canada.

Selon les informations qui circulent présentement, Luongo est très bien avec les Panthers et il faudrait beaucoup pour qu’il quitte le sud de la Floride, mais ceci ne veut pas dire qu’il n’a aucun intérêt au poste de directeur général des Canadiens, bien au contraire. Si Jeff Gorton demande la permission aux Panthers de lui parler, tout indique qu’il est prêt à écouter, toujours selon les informations qui circulent.

Martin Madden fils

L’expérience de Martin Madden fils ne fait aucun doute comme dépisteur alors qu’il a été directeur du recrutement amateur des Ducks de 2008 à 2020, lui qui occupe le poste de directeur général adjoint de la formation d'Anaheim depuis deux saisons. Il faut s’attendre à ce qu’il reçoive un appel de Jeff Gorton, à moins que ce dernier ait déjà une excellente idée de son choix. Mais il appert qu'un processus de sélection bien précis sera mis en place. Martin Madden Fils risque aussi d’être considéré pour le poste de DG qui est vacant avec son équipe actuelle.

Il y aussi d’autres candidats qui pourraient s’ajouter à la liste de Jeff Gorton, mais une chose est certaine, la qualité des gens rencontrés pour ce poste ne ferait aucun doute.