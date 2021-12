Alouettes: un goût amer en bouche

Plusieurs joueurs des Alouettes ont connu une bonne saison individuellement. Toutefois, sur le plan collectif, ils n’ont pas le sentiment du devoir accompli. Loin de là.

Sur papier, les Alouettes avaient le talent afin de rivaliser avec les Argonauts de Toronto et les Tiger-Cats de Hamilton pour le titre de la section Est, mais ils ne sont pas parvenus à livrer la marchandise sur le terrain.

« On a commis les mêmes erreurs et elles nous ont rattrapés à la fin de l’année, a indiqué le receveur Eugene Lewis. La chose la plus importante est d’apprendre de ces erreurs et de continuer d’essayer d’atteindre le prochain niveau.

« Je crois qu’on a laissé filer une opportunité entre nos doigts. Notre objectif est de gagner la coupe Grey toutes les années. Si tu n’y parviens pas, c’est une déception. »

Le Québécois David Ménard n’a pas encore digéré le revers subi dimanche à Hamilton.

« C’est extrêmement crève-cœur, a-t-il dit. Ce qui est encore plus triste et ce qui fait suer encore, je croyais que nous avions l’équipe pour aller au bout et rafler les grands honneurs.

« On s’est tiré dans le pied et c’est très frustrant, a ajouté l’ailier défensif. Je l’ai dit à plusieurs reprises, mais nous avions un bon groupe de joueurs dans le vestiaire. Ça te donne un goût amer en bouche. »

De l’indiscipline

Chez les cinq joueurs qui ont rencontré les médias mardi par vidéoconférence, un mot a été mentionné à répétition : discipline.

C’est une des raisons pour lesquelles le club a terminé avec une fiche globale de 7-8. Ce n’est pas le rendement souhaité par les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs.

« Il y a trois choses qui nous ont fait mal : les punitions, les revirements et le manque d’opportunisme, a précisé Lewis. On a été aux prises avec ces problèmes durant toute la saison, même si nous en avons parlé à plusieurs reprises. On a été incapables de faire les choses de la bonne façon dans ces trois départements.

« On doit être plus intelligents et on doit utiliser nos techniques d’une meilleure façon. C’est la discipline qui va nous permettre d’atteindre le prochain niveau. »

On est aussi conscients que les unités spéciales ont fait défaut.

« Nous avons écopé de trop de punitions et ce n’est pas acceptable, a souligné le botteur David Côté. Ça mettait toujours, soit notre attaque ou notre défense, dans une position difficile sur le terrain. L’an prochain, le mot d’ordre sera de faire attention aux détails et d’être disciplinés. »

De gros morceaux

L’organisation aura une vingtaine de joueurs qui pourraient tester le marché de l’autonomie en février. Parmi eux, il y a Lewis et Ménard, qui ont connu une excellente saison.

« Je vais prendre du recul dans les prochains jours, a précisé Lewis. J’aime gagner et je déteste perdre. Par la suite, je vais appeler mon agent et je vais parler à Danny [Maciocia, le directeur général] et Mario [Cecchini, le président] de mon avenir avec les Alouettes. »

Pour ce qui est de Ménard, il espère en arriver à une entente avec la formation montréalaise avec qui il a connu la meilleure campagne de sa carrière dans la LCF.

« C’est mon souhait, mais nous sommes tous conscients que les équipes dans la LCF peuvent changer du tout au tout d’une année à l’autre, a analysé l’ancien des Carabins de l’Université de Montréal. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais mon souhait est de revenir ici.

« Si on peut s’entendre, ça va me faire plaisir. J’aimerais jouer encore plusieurs saisons avec les Alouettes et y terminer ma carrière. »

Le président Mario Cecchini, le directeur général Danny Maciocia et l’entraîneur-chef Khari Jones feront leur bilan de saison, jeudi, au Stade olympique.

De grosses décisions en vue

Les Alouettes avaient une bonne équipe sur papier, mais les résultats n’ont pas été au rendez-vous. Dans les prochaines semaines, les dirigeants montréalais effectueront une analyse en profondeur de leurs effectifs. Comme chaque année, ils auront des décisions difficiles à prendre. Voici une analyse globale de la cuvée 2021 de la formation québécoise.

Des valeurs sûres

Sans William Stanback, Eugene Lewis et Jake Wieneke, les Alouettes auraient eu une saison de misère. Ils ont terminé parmi les meilleurs à leur position respective. Stanback est en lice pour le titre de joueur par excellence de la LCF. On ne peut pas demander mieux.

Des dossiers chauds durant l’hiver

David Ménard et Patrick Levels deviendront joueurs autonomes dans quelques semaines. Ménard est une priorité parce qu’il est un joueur canadien. Levels est un vrai. Il veut gagner à tous les matchs et il le fait savoir à tout le monde.

Une décision à prendre

Trevor Harris ou Vernon Adams Jr ? C’est la question que le directeur général Danny Maciocia va se poser dans les prochains jours. Même s’il est arrivé comme un cheveu sur la soupe en fin de saison, Harris a livré une performance honnête dans les circonstances. On a vu de belles choses de sa part. Pour sa part, Adams Jr a connu une saison en dents de scie marquée par une blessure à l’épaule. L’âge joue en sa faveur.

De belles surprises

David Côté, Jamal Davis II et Najee Murray ont été de belles surprises cette saison. David Côté, un botteur, a donné raison à ses patrons de lui faire confiance. Davis II a démontré de belles aptitudes alors que Murray a trouvé sa place au sein de la défensive.

Ils ont démontré du potentiel

On a découvert plusieurs joueurs qui ont la capacité de se faire une place de choix dans la LCF dans les prochaines années. On a bien aimé ce que nous avons vu du receveur Reggie White Jr, du maraudeur Marc-Antoine Dequoy et du secondeur Ahmad Thomas.

Seront-ils de retour ?

Almondo Sewell et Tony Washington sont parmi les joueurs les plus vieux de l’équipe. Sewell a mis son empreinte sur la défensive et il a montré la direction aux jeunes loups de l’équipe. Quant à Washington, il a été ennuyé par les blessures durant toute la saison et son rendement en a souffert.

Des blessures qui ont fait mal

Les Alouettes ont été décimés par les blessures. Celles du retourneur Mario Alford et du joueur de ligne offensive Philippe Gagnon ont fait plus mal que les autres. Les Alouettes n’ont pas été en mesure de trouver un remplaçant à Alford après sa blessure. Quant à Gagnon, sa perte a été significative dans les dernières semaines de la saison.

Ce qu’ils ont dit...

« J’ai connu une très bonne saison. Elle a été au-delà de mes attentes. J’ai réussi à prouver, au fil des matchs, que l’organisation pouvait avoir confiance en moi. »

– David Côté, botteur

« Je vais continuer de travailler fort et de m’améliorer tous les jours. Je prévois être présent au prochain camp d’entraînement. »

– Vernon Adams Jr sur son avenir avec les Alouettes

« J’étais à 100 % derrière les propos de Patrick et nous n’avons aucun regret même si nous avons perdu. Il n’était pas pour dire qu’on n’allait pas gagner cette rencontre. Il croyait que notre équipe pourrait l’emporter. Si tu te pointes au stade avec la mentalité que tu vas perdre le match, tu ne dois pas jouer. J’adore ce type d’attitude. »

– Eugene Lewis sur les propos de Patrick Levels avant le match contre Hamilton

« C’est dur de perdre de cette façon parce qu’on s’est battus nous-mêmes. Nous n’avons pas joué à notre niveau le plus élevé [à Hamilton]. Ils [les Tiger-Cats] avaient un très bon plan de match tout comme nous. Plusieurs de nos joueurs de ligne offensive ont été blessés durant la saison. C’est dommage parce que nous aurions pu continuer de bâtir une excellente chimie. »

– William Stanback sur sa performance à Hamilton

« Mon état progresse bien. Je ne pense pas que c’est quelque chose de majeur. Sur le coup, la décision a été de me retirer du match. Ça va mieux. »

– David Ménard sur son état de santé après avoir subi une commotion cérébrale dimanche

